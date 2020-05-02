Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Uzaktan eğitimde yapay zeka dönemi Merak ettiklerinizi EBA Asistan cevaplayacak
EĞİTİM

Uzaktan eğitimde yapay zeka dönemi: Merak ettiklerinizi EBA Asistan cevaplayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimde öğrencilerin ve velilerin sorduğu soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmeti başlattı.

Haber Merkezi AA
EBA'da öğrencilerin sorularını 'yapay zekalı asistan' yanıtlayacak
EBA'da öğrencilerin sorularını 'yapay zekalı asistan' yanıtlayacak

Türkiye'nin dijital eğitim platformu EBA, koronavirüs tedbirleri üzerine başlayan uzaktan eğitim süreciyle dünyanın en çok tıklanan eğitim portalları arasında yerini alırken Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları, yoğun talebi en iyi şekilde karşılayabilmek için sistem altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Uzaktan eğitimde sıkça sorulan soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmeti başlatıldı.

Bakan Selçuk açıkladı: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak
GÜNDEM
Bakan Selçuk açıkladı: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak

100' yakın soruya anında cevap

"EBA Asistan", kullanıcı sorularına anında yanıt vermek, sorunları çözmek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Dünyaya örnek olabilecek yetkinlikte geliştirilen "EBA Asistan", ilk aşamada Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları tarafından belirlenen 10 ana başlıkta en çok sorulan 100'e yakın farklı soruya anında cevap verebiliyor.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ailelerimiz uzaktan eğitim sürecinde zorlanmasınlar diye, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ ile EBA Asistan’ı hayata geçirdik.

  • EBA Asistan ile şifre alma/yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumunu öğrenme, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularınızı sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Yerli solunum cihazıSomaliye nefes olacak

Yerli solunum cihazı
Somali'ye nefes olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi cihazlar kara kıtaya ulaştı.
Cenaze namazı pahalıya patladı

Cenaze namazı pahalıya patladı

Köyde koronadan ölen sayısı 2'ye, vaka sayısı 60'a yükseldi.
İki milyonadet ele geçirildi

İki milyon
adet ele geçirildi

​Mutfak eşyası diye beyan ettiler, bakın ne çıktı.
Büyüklerimizi arayıp<br>#baştacımızsın diyoruz

Büyüklerimizi arayıp
#baştacımızsın diyoruz

Areda Survey'in 65 yaş üstü için yaptığı araştırma bizi de harekete geçirdi.
Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile yapımına başlandı.
Uçan bilgisayar

Uçan bilgisayar

500 mühendis 20 milyon satır kod yazacak.

Salgının öğrettikleri

Salgının öğrettikleri

Prof. Dr. Ömer Bolat Yeni Şafak için yazdı.

Miniklerin<br>ramazan köşeleri

Miniklerin
ramazan köşeleri

Çocuklar evlerinin bir köşesini mübarek aya özel süsledi.
Türkiye'nin en uzun hattı zararda

Türkiye'nin en uzun hattı zararda

Oturarak yolculuk etmenin imkansız olduğu 500T boş geziyor.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Öteleme yok

Öteleme yok

​Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması.
İttifak'ta<br>kriz büyüyor

İttifak'ta
kriz büyüyor

Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP: İktidarın gizli müttefikisiniz.
AVM'ler için en yakın tarih 11 Mayıs

AVM'ler için en yakın tarih 11 Mayıs

​Maske ve dezenfektan zorunlu olacak, sinemalar ise yine kapalı.
Gelirleri<br>üçte bir azalacak

Gelirleri
üçte bir azalacak

Suudi Arabistan'a bir kötü haber daha.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.