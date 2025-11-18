Yeni Şafak
Van'da vaşak görüntülendi

Van’da vaşak görüntülendi

00:2518/11/2025, Salı
IHA
Van'da nesli tehlike altında olan bir vaşak görüldü
Van'da nesli tehlike altında olan bir vaşak görüldü

Van'ın Gevaş ilçesinde yolda giden muhtar Agit Avcı ile beraberindekiler nesli tehlike altında bir vaşak gördü. Muhtar Avcı durumu, DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Van’ın Gevaş ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Gevaş ilçesine bağlı İnköyü Mahallesi’nde muhtar Agit Avcı ile beraberindekiler, yolda giderken nesli tehlike altında olan bir vaşak gördü. Avcı ve beraberindekiler, cep telefonlarıyla vaşağı görüntüledi. Muhtar Avcı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine de bildirdi. Vaşağı görüntülerken vatandaşları uyarmayı ihmal etmeyen Avcı,
"Köyün girişinde bir tane vaşak bulduk. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Şu an yoldadırlar. Şu an vaşağın yanındayız. Hasta olabilir, olmayabilir. Ekipler yola çıkmış geliyor. Bekliyoruz"
dedi.

Kısa sürede bölgeye giden DKMP ekipleri, vaşağı bulabilmek için çalışma başlattı.




