Van’da vaşak görüntülendi

Gevaş ilçesine bağlı İnköyü Mahallesi’nde muhtar Agit Avcı ile beraberindekiler, yolda giderken nesli tehlike altında olan bir vaşak gördü. Avcı ve beraberindekiler, cep telefonlarıyla vaşağı görüntüledi. Muhtar Avcı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine de bildirdi. Vaşağı görüntülerken vatandaşları uyarmayı ihmal etmeyen Avcı,

"Köyün girişinde bir tane vaşak bulduk. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Şu an yoldadırlar. Şu an vaşağın yanındayız. Hasta olabilir, olmayabilir. Ekipler yola çıkmış geliyor. Bekliyoruz"