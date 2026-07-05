Venezuela’da ölü sayısı artıyor

Ülkenin Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, ülkenin kuzeyini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 16 bin 592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Venezuela’da peş peşe meydana gelen iki deprem nedeniyle oluşan hasarın 7 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği bildirilmişti.