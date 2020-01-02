Gündem Yakalanan FETÖcüyü bayılma numarasıyla kurtarmaya çalıştılar
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yakalanan FETÖ'cüyü bayılma numarasıyla kurtarmaya çalıştılar

Arnavutluk'ta yakalanan FETÖ üyesinin başarılı bir operasyonla Türkiye'ye getirilmesi sürecinde diğer FETÖ üyelerinin yakalanan kişiyi kurtarabilmek için aracın peşinden koşarak "Bayılma numarası yap" diye bağırdıkları görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arnavutluk'ta yakalanan FETÖ üyesini kurtarmaya çalışanlar.
Arnavutluk'ta yakalanan FETÖ üyesini kurtarmaya çalışanlar.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra başlatılan mücadele sonucunda Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki teröristlerin iadesi için büyük çaba sarf ediyor.

BAYILMA NUMARASIYLA KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

  • Son olarak Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilmek üzere olan bir FETÖ'cünün sosyal medyada ortaya çıkan görüntüsü dikkat çekti. Görüntülerde FETÖ'cü hainlerin iade edilmek üzere olan FETÖ'cüye "Harun bayıl, bayılma numarası yap" şeklinde taktik verdiği ve bu şekilde iadeden kurtarmaya çalıştıkları görüldü.

FETÖ'cülerin Türkiye'ye iade paniği
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FETÖ'cülerin Türkiye'ye iade paniği
Arnavutluk'tan bir FETÖ'cünün Türkiye'ye iade edilişini durdurmaya çalışan elemanlar FETÖ'cüye
'Harun bayıl bayıl. Bayılma numarası yap!' diye taktik verdi.
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