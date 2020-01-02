Yakalanan FETÖ'cüyü bayılma numarasıyla kurtarmaya çalıştılar

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra başlatılan mücadele sonucunda Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki teröristlerin iadesi için büyük çaba sarf ediyor.
BAYILMA NUMARASIYLA KURTARMAYA ÇALIŞTILAR
- Son olarak Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilmek üzere olan bir FETÖ'cünün sosyal medyada ortaya çıkan görüntüsü dikkat çekti. Görüntülerde FETÖ'cü hainlerin iade edilmek üzere olan FETÖ'cüye "Harun bayıl, bayılma numarası yap" şeklinde taktik verdiği ve bu şekilde iadeden kurtarmaya çalıştıkları görüldü.