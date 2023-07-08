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Yalanlarına tazminat ödemeye doymayan muhalefetin hedefi yine Fahrettin Altun: Avukatı belgeleri tek tek yayımladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun'a yönelik asılsız iddialarından dolayı çok sayıda tazminat ödeyen muhalefet partisi üyeleri, yalanlarına devam ediyor. Tüm bu karalama faaliyetlerine karşı özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerine yönelik açılan davaları ve sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan Altun Ailesi'nin avukatı Sezgin Tunç, son olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 10 bin TL tazminata mahkum edildiğini duyurdu. Tunç, "Böylece şu ana kadar farklı dosyalardan toplam 58.000 TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Diğer davaları devam etmekte." dedi.

13:20 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fahrettin Altun'un avukatı, yalanlarından dolayı tazminata mahkum edilen CHP'lileri isim isim paylaştı.

Fahrettin Altun'un avukatı, yalanlarından dolayı tazminata mahkum edilen CHP'lileri isim isim paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Twitter bir dizi paylaşımda bulunarak Altun Ailesi'ne yönelik yürütülen karalama faaliyetlerine sosyal medya üzerinden yanıt vermeye devam ediyor.

Twitter hesabından nisan ayında yaptığı ilk paylaşımda özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerine yönelik açılan davaları ve sonuçlarına yer veren Tunç,
"Önemle belirtelim; kamu görevlilerine tek bir yönetim kurulu üyeliği sınırı AK Parti döneminde getirilmiştir. CHP'de yöneticilik yapan çok sayıda isim 2002 öncesinde kamu görevlisiyken sınırsız sayıda YK üyeliğinde bulunmuştur. Ayrıca Sn Fatmanur ALTUN 1 yılı aşkın bir süre önce öğretim görevlisi olduğu Marmara Üniversitesi’nden istifa etmiş olmasına rağmen kötücül ağızlar halen müvekkilimizin oradan maaş aldığı yalanını yaymaktadır."
demişti.

''Dezenformasyonla hukuki mücadelemiz artarak devam edecek''

Tunç, "Müvekkillerimiz adına açtığımız ancak henüz neticelenmeyen tazminat davalarımızın bir kısmının ve istinaf başvurularımızın neticelerini de yine buradan duyuracağız. Yalan, hakaret ve dezenformasyonla hukuki mücadelemiz hız kesmeden ve artarak devam edecek." ifadelerini kullanan Tunç, davalar sonuçlandıkça yeni belgeleri yayımlamaya devam ediyor.

Toplam tazminat 58 bin TL oldu

Tunç, son olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 10 bin TL tazminata mahkum edildiğini duyurdu. Tunç, "Böylece şu ana kadar farklı dosyalardan toplam 58 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Diğer davaları devam etmekte." dedi.

İşte Tunç'un paylaşımında yer verdiği yalanlarından dolayı tazminata mahkum edilen muhalefet partililer:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Fahrettin Altun'a 20.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun’a 7.500 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.


CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Fahrettin Altun’a 30.000 TL ve Fatmanur Altun’a 10.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.


CHP Eskişehir Milletvekili Atilla Sertel’in Fahrettin Altun’a 40.000 TL manevi tazminata ödemesine hükmedildi.



CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın Fahrettin Altun’a 10.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Fahrettin Altun’a 5.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.


CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın Fahrettin Altun’a 15.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.



Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İlknur’un Fahrettin Altun’a 10.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.


CHP'li Özgür Özel'in Fahrettin Altun’a 10.000 TL tazminat daha ödemesine hükmedildi.


Cumhuriyet Gazetesi'nin Fahrettin Altun'a yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialar içeren ve tümü için tekzip yayınladığı haberleri sebebi ile gazete aleyhine 20.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sanatçı ve terör sevicilere net mesaj: Siyasi hegemonyanız bitti kültürel hegemonyanız da bitecek
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sanatçı ve terör sevicilere net mesaj: Siyasi hegemonyanız bitti kültürel hegemonyanız da bitecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı yayında, göreve başlamadan önce yaşadığı bir anı ve onun üzerine yaptığı "Siyasi hegemonyanız bitti kültürel hegemonyanız da bitecek" paylaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle mayıs ayındaki seçimler öncesinde ünlülerden gelen 'siyasi' söylemlere vurgu yapan Altun, "Mahalle baskısıyla kendinden olmayanı ötekileştiren, dışlayan, ona hakaret eden, ağır baskı uygulayan o linç kültürüne karşı, o linç kültürünün iktidarına karşı bizim kültürel çoğulculuğu savunmamız gerekir." ifadelerini kullandı. Terör örgütlerini öven sözde çalışmaların 'Türkiye gerçeği' olarak yansıtılmasının kültürel faşizm olduğunu vurgulayan Altun, "Buna karşı çıkmaya mecburuz" dedi.


#Fahrettin Altun
#Dava
#Tazminat
17 dakika önce
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