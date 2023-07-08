Yalanlarına tazminat ödemeye doymayan muhalefetin hedefi yine Fahrettin Altun: Avukatı belgeleri tek tek yayımladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı yayında, göreve başlamadan önce yaşadığı bir anı ve onun üzerine yaptığı "Siyasi hegemonyanız bitti kültürel hegemonyanız da bitecek" paylaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle mayıs ayındaki seçimler öncesinde ünlülerden gelen 'siyasi' söylemlere vurgu yapan Altun, "Mahalle baskısıyla kendinden olmayanı ötekileştiren, dışlayan, ona hakaret eden, ağır baskı uygulayan o linç kültürüne karşı, o linç kültürünün iktidarına karşı bizim kültürel çoğulculuğu savunmamız gerekir." ifadelerini kullandı. Terör örgütlerini öven sözde çalışmaların 'Türkiye gerçeği' olarak yansıtılmasının kültürel faşizm olduğunu vurgulayan Altun, "Buna karşı çıkmaya mecburuz" dedi.