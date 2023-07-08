Yalanlarına tazminat ödemeye doymayan muhalefetin hedefi yine Fahrettin Altun: Avukatı belgeleri tek tek yayımladı

Fahrettin Altun'un avukatı, yalanlarından dolayı tazminata mahkum edilen CHP'lileri isim isim paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Twitter bir dizi paylaşımda bulunarak Altun Ailesi'ne yönelik yürütülen karalama faaliyetlerine sosyal medya üzerinden yanıt vermeye devam ediyor.
''Dezenformasyonla hukuki mücadelemiz artarak devam edecek''
Tunç, "Müvekkillerimiz adına açtığımız ancak henüz neticelenmeyen tazminat davalarımızın bir kısmının ve istinaf başvurularımızın neticelerini de yine buradan duyuracağız. Yalan, hakaret ve dezenformasyonla hukuki mücadelemiz hız kesmeden ve artarak devam edecek." ifadelerini kullanan Tunç, davalar sonuçlandıkça yeni belgeleri yayımlamaya devam ediyor.
Toplam tazminat 58 bin TL oldu
Tunç, son olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 10 bin TL tazminata mahkum edildiğini duyurdu. Tunç, "Böylece şu ana kadar farklı dosyalardan toplam 58 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Diğer davaları devam etmekte." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Fahrettin Altun'a 20.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun’a 7.500 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Fahrettin Altun’a 30.000 TL ve Fatmanur Altun’a 10.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
CHP Eskişehir Milletvekili Atilla Sertel’in Fahrettin Altun’a 40.000 TL manevi tazminata ödemesine hükmedildi.
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Fahrettin Altun’a 5.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın Fahrettin Altun’a 15.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İlknur’un Fahrettin Altun’a 10.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
CHP'li Özgür Özel'in Fahrettin Altun’a 10.000 TL tazminat daha ödemesine hükmedildi.
Cumhuriyet Gazetesi'nin Fahrettin Altun'a yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialar içeren ve tümü için tekzip yayınladığı haberleri sebebi ile gazete aleyhine 20.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.