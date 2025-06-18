Yangında anne ve 3 çocuğunun öldüğü bina onaylı projeye ve yangın yönetmeliğine uygun yapılmamış

Fırat Mahallesi 564'üncü Sokak'taki sitedeki 13 katlı apartmanda, 5 Haziran akşamı yangın çıktı. Elektrik şaft boşluğundan çıktığı değerlendirilen yangında, merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile binadakiler tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 17 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10) kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, 6 Haziran'da Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.





3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI





Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden yapı denetim sorumlusu Barış Ceylan, müteahhit Mehmet Aras ve denetim elemanı, çıkarıldıkları mahkemede 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrolle 6 şüpheli serbest bırakıldı.









BİLİRKİŞİ VE İTFAİYE RAPORU DOSYADA





Yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi ve itfaiye raporu, soruşturma dosyasında eklendi. 5 kişiden oluşan bilirkişi raporunda, "Elektrik tesisatındaki olası kısa devre nedeniyle kablolarda oluşan sıcaklığın şaft kanalında bulunan kolon kablolarının üst üste ve istiflenmiş şekilde birbirine yakın olması nedeniyle diğer kablolara yayılması, bina elektrik tesisatı koruma ve topraklama elemanlarının yetersiz kalması veya olmaması nedeniyle oluşan sıcaklık şaft kanalı içerisinde bulunan kabloların yanmasına neden olmuştur. Şaft kanalı genel yapısının ve şaft kapaklarının mevzuata aykırı şekilde imal edilmiş olması, şaft kanalı içerisinde normalde olmaması gereken malzemeler nedeniyle yangının yayılarak ve alevli bir şekilde ilerleyip çatıya kadar ulaştığı değerlendirilmiştir. Binanın genel olarak onaylı projeye uygun şekilde tatbik edilmemiş olması, projeye aykırı imalatların yapılmış olması, bu imalatların yangın yönetmeliğine aykırı olması nedeniyle yangının mevzuatta belirtilen hususlara aykırı şekilde imalatlardan kaynaklandığı görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi.





ELEKTRİK TESİSATI YANMIŞ





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda ise saat 18.11'de yapılan ihbar sonrası saat 18.12'de ekiplerin çıkış yaptığı ve saat 18.17'de olay yerine varılarak müdahaleye başlandığı belirtildi. Raporda, "Yangına 11 araç ve 44 personel ile müdahale edilmiştir. 50 ton su kullanılmıştır" denildi. Yangında hem alev hem de duman oluştuğu ifade edilen raporda, "Zemin katından çatı bölümüne kadar bina içerisinde bulunan elektrik şaftı, çatının tamamı ve asansör dairesi yanmıştır. Binanın şaft boşluğunda bulunan elektrik tesisatının yanması sonucu yangının meydana geldiği kanaatine varıldı" ifadelerine yer verildi.











