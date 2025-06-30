Türkiye, yangınlarla mücadele ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yangından etkilenenlere ilişkin açıklama yaptı.





Yangından etkilenenlere nakdi yardım





Yangından etkilenenlere nakdi yardım: Hane başına 162 bin lira verilecek Gündem









Ülke genelinde meydana gelen yangınlarda Sakarya'da 2 mahallede 230, Bilecik’te 7 köy ve 10 mahallede 609, Manisa Akhisar'da 2 bin 936, İzmir Seferihisar'da 42 bin 300 kişi ve Hatay’da 5 mahallede bin 500 vatandaş olmak üzere 50 binin üzerinde kişinin geçici olarak güvenli bölgelere alındığını açıklayan AFAD, 79 kişinin yangınlardan etkilendiğini duyurdu.





350 AFAD personelinin destek verdiği yangınlarda konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen afetzedelere hane başına 162 bin lira, konteyner talep eden kişilere ise 72 bin lira nakdi yardım yapılacağı açıklandı.





Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında;

▪️Sakarya’da 2 mahallemizde 230,

▪️Bilecik’te 7 köy ve 10 mahallemizde 609,

▪️Manisa ili Akhisar ilçemizdeki 11 mahallemizde 2 bin 936,

▪️İzmir ili Seferihisar ilçemizin 6 mahallesinde (%80’i yazlık olarak kullanılan… — AFAD (@AFADBaskanlik) June 30, 2025







