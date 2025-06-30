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Yangından etkilenenlere nakdi yardım: Hane başına 162 bin lira verilecek

Yangından etkilenenlere nakdi yardım: Hane başına 162 bin lira verilecek

17:1530/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
AA
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AFAD, Türkiye genelindeki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için nakdi yardım miktarlarını açıkladı.
AFAD, Türkiye genelindeki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için nakdi yardım miktarlarını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtta devam eden yangınlarda etkilenenlere destek açıklaması yaptı. AFAD, hane başına 162 bin lira verileceğini duyurdu.

Türkiye, yangınlarla mücadele ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yangından etkilenenlere ilişkin açıklama yaptı.


Yangından etkilenenlere nakdi yardım


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Yangından etkilenenlere nakdi yardım: Hane başına 162 bin lira verilecek
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30 Haziran, Pazartesi


Ülke genelinde meydana gelen yangınlarda Sakarya'da 2 mahallede 230, Bilecik’te 7 köy ve 10 mahallede 609, Manisa Akhisar'da 2 bin 936, İzmir Seferihisar'da 42 bin 300 kişi ve Hatay’da 5 mahallede bin 500 vatandaş olmak üzere 50 binin üzerinde kişinin geçici olarak güvenli bölgelere alındığını açıklayan AFAD, 79 kişinin yangınlardan etkilendiğini duyurdu.


350 AFAD personelinin destek verdiği yangınlarda konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen afetzedelere hane başına 162 bin lira, konteyner talep eden kişilere ise 72 bin lira nakdi yardım yapılacağı açıklandı.




#AFAD
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