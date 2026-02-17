Yasal düzenleme için silah bırakma şartı

Altıncı bölümde; örgüt üyelerinin durumu, toplumsal bütünleşme, izleme ve raporlama mekanizmaları ile süreçte görev alanlara yasal güvence sağlanmasına ilişkin öneriler sıralanıyor. Yedinci bölüm ise demokratikleşme adımlarını içeriyor. Şiddet içermeyen eylemlerin terör tanımı dışında bırakılması ve Terörle Mücadele Kanunu’nda tanımın netleştirilmesi de öneriler arasında. Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nda ortak mutabakatla değişiklik yapılması önerilirken, kayyum uygulamalarına ilişkin olarak görevden alma halinde belediye başkanının yerine seçimin belediye meclisi iradesiyle yapılması öneriliyor.

Taslakta dikkat çeken unsurlardan biri, yapılacak yasal düzenlemelerin PKK’nın silah bırakmasının fiilen kesinleşmesi ve bunun yürütme organı tarafından tespit edilmesi şartına bağlanması. Buna karşın, partilerin silah bırakma ile yasal adımların karşılıklı ve eş zamanlı ilerlemesi konusunda mutabakata vardığı ifade ediliyor. Süreç takibi için yürütme tarafından özel bir görevlendirme yapılması ve bunun müstakil, geçici bir yasal düzenlemeyle güvence altına alınması öneriliyor. Düzenlemelerin “cezasızlık” ya da “af” algısı yaratmaması için adli süreç işletileceği de özellikle vurgulanıyor. Taslağın önümüzdeki günlerde komisyon gündemine gelmesi bekleniyor.