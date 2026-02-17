Yasal düzenleme için silah bırakma şartı

Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu, “Terörsüz Türkiye” için yol haritası olacak raporunu tamamladı. 7 bölüm ve 60 sayfadan oluşan raporda, yapılacak yasal düzenlemeler PKK’nın silah bırakması şartına bağlandı.
Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda sona gelindi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan son toplantının ardından 60 sayfalık taslağın çerçevesi netleşti. 7 temel başlıktan oluşan raporun esas içeriği ilk 37 sayfada yer alıyor. Sonraki bölümlerde ise komisyonun çalışma takvimi, dinlenen isimler ve partilerin sunduğu raporlara ilişkin teknik bilgilere yer veriliyor. Raporun ilk beş bölümü sürecin başlangıcından bugüne uzanan kronolojik çerçeveyi içeriyor.
TERÖR TANIMI MASADA
Altıncı bölümde; örgüt üyelerinin durumu, toplumsal bütünleşme, izleme ve raporlama mekanizmaları ile süreçte görev alanlara yasal güvence sağlanmasına ilişkin öneriler sıralanıyor. Yedinci bölüm ise demokratikleşme adımlarını içeriyor. Şiddet içermeyen eylemlerin terör tanımı dışında bırakılması ve Terörle Mücadele Kanunu’nda tanımın netleştirilmesi de öneriler arasında. Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nda ortak mutabakatla değişiklik yapılması önerilirken, kayyum uygulamalarına ilişkin olarak görevden alma halinde belediye başkanının yerine seçimin belediye meclisi iradesiyle yapılması öneriliyor.
ADIMLAR EŞ ZAMANLI ATILSIN
Taslakta dikkat çeken unsurlardan biri, yapılacak yasal düzenlemelerin PKK’nın silah bırakmasının fiilen kesinleşmesi ve bunun yürütme organı tarafından tespit edilmesi şartına bağlanması. Buna karşın, partilerin silah bırakma ile yasal adımların karşılıklı ve eş zamanlı ilerlemesi konusunda mutabakata vardığı ifade ediliyor. Süreç takibi için yürütme tarafından özel bir görevlendirme yapılması ve bunun müstakil, geçici bir yasal düzenlemeyle güvence altına alınması öneriliyor. Düzenlemelerin “cezasızlık” ya da “af” algısı yaratmaması için adli süreç işletileceği de özellikle vurgulanıyor. Taslağın önümüzdeki günlerde komisyon gündemine gelmesi bekleniyor.