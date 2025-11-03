Yeni Şafak
Yedikleri mantar hastanelik etti

23:523/11/2025, Pazartesi
AA
4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Foto: Arşiv)
Aydın'da dört kişi yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yazırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen M.D. (46), D.D. (38), T.A. (45) ve K.A. (38) bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvuran kişiler, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



YASAL UYARI

