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POLİTİKA

Yeni askerlik sistemi ile birlikte askerde olanlar terhis edilecek mi?

Yeni askerlik sistemiyle askerlere erken terhis yolu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin bayramdan önce yasalaşabileceğini söyledi. Sistemin Ramazan Bayramı'ndan önce yasalaşması durumunda ise 12 ay olarak halen görev yapan askerler için de erken terhis yolu açılabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni askerlik sisteminin Ramazan Bayramı'ndan önce yasalaşması durumunda, halen askerlik görevini yapan askerlerin terhis olması gündeme geldi.

Bakan Hulusi Akar, dün akşam iftarda gazetecilerle bir araya geldi. Yeni askerlik sisteminin detaylarını anlatan Hulusi Akar, hazırlanan kanun teklifinin bayramdan önce yasalaşmasını beklediklerini vurguladı.

ASKERLER TERHİS OLABİLİR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemin kanunlaşmasıyla silah altındaki askerlerin terhis olup olmayacağına yönelik soruya "Olabilir" yanıtını vererek, sistemin hemen uygulamaya girip girmeyeceğine ilişkin, "Bunun kararını tabii Cumhurbaşkanımız ve Meclis verecek. Biz TSK olarak bu kanunun yayımlandığından itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte çıkabilecek sorunlara karşı tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz" dedi.

LİSE MEZUNLARI 6 AY ASKERLİK YAPACAK

Lise mezunu olanların ya bedelli askerlik yapıp 1 ay zorunlu temel askerlik hizmeti alacağını ya da toplam 6 ay askerlik yapacağını belirten Akar, üniversite mezunlarının ise bedelli için 145 bin kişilik kontenjan içinde yer almayınca ya bir sene bekleyeceğini ya da 6 ay askerlik yapabileceğini söyledi.

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