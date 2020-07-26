Yeniden kapılarını açtı: Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi

Katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Yoğun pandemi gündeminden sonra, iki asrı aşkın süredir ayakta duran Mihrişah Valide Sultan imaretinde yeniden bir araya geldik. Kendini hayır işlerine adamış Mihrişah Valide Sultan’ı ve tüm ecdadımızı rahmetle yad ediyorum” dedi. “Fatih Sultan Mehmed Vakfı’nın mülkiyetinde bulunan Ayasofya’mıza, 86 yıl sonra cami sıfatıyla yeniden kavuşmuş olmanın sevincini de sizlerle paylaşmak istiyorum” diyen Emine Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

HER BİR VAKIF ESERİ, İNCE FİKRİN ÜRÜNÜDÜR

Erdoğan ve Ersoy, Mihrişah Sultan’ın türbesini de ziyaret etti.

“İstanbul’umuzun her köşesi vakıf eserleriyle doludur. Yine Anadolu’nun her yerinde camiler, yollar, köprüler, kervansaraylar, medreseler gibi nice eser görürüz. Bunlar hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca Allah rızası gözetilerek yapılmış eserlerdir. Tüm bu eserleri meydana getiren sâik; dinimizin bize emrettiği sadaka ve zekat ibadetidir. Vakıf medeniyetimiz bu şekilde inşa edilmiştir. Bu kadar çok vakıf eserinin varlığı, “hayırlı işleri yapmada birbirinizle yarışın” ayetinin, ecdadımızca ne kadar iyi anlaşıldığının göstergesidir. Her bir vakıf eseri, yaşamın ucuna iğne oyası gibi işlenmiş, ince fikrin ve gönül zerafetinin ürünüdür. Sadece buradan, her gün kayıtlı 3 bin 500 kişiye, sefer tasıyla 3 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Yine kayıtlı 2 bin 23 aileye aylık olarak erzak kolisi veriliyor. Ayrıca günlük 40 kurban kesim kapasitesiyle, hayırseverlere kapılarını açıyor. ”