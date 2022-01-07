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Yine hasta yakını dehşeti: Doktora mermer isimlikle saldırdı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde devlet hastanesinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk, randevusuz muayene olmak isteyen hastanın ağabeyi Erkan Y. tarafından masasındaki mermer isimlikle darbedildi. Başına 8 dikiş atılan, 10 gün iş göremez raporu alan Dr. Oluk şikayetçi olurken, saldırgan gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Yine hasta yakını dehşeti: Doktora mermer isimlikle saldırdı
Dr. Sadık Oluk

Olay, dün sabah saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Randevu almadan hastaneye gelen Nalan Y., İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk'a muayene olmak istediğini söyledi. Dr. Oluk, randevusuz hasta kabul edemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Sadık Oluk'un çağrısıyla gelen güvenlik görevlileri Nalan Y'yi uzaklaştırdı.


Olayın ardından Nalan Y'nin erkek kardeşi Erkan Y., hastaneye geldi, Dr. Sadık Oluk’un odasına girdi. Çıkan tartışmada Erkan Y., masanın üzerinde isim yazılı mermer parçası aksesuarı alıp Dr. Oluk’un başına vurdu. Yaralanan Dr. Oluk acil serviste tedaviye alındı. Başına 8 dikiş atılan ve 10 gün iş göremez raporu alan Dr. Sadık Oluk, polise şikayetçi oldu. Erkan Y. gözaltına alındı.

'Kafama 8 tane dikiş atıldı'

Hastanede tedavisi süren Dr. Sadık Oluk, “Bir hasta geldi ve kendisini muayene etmemi istedi. Ben de sağlık kurulunda görevli olduğum ve randevusu olmadığı için kendisini tedavi edemeyeceğimi ve muayenesinin başka bir dahiliye doktorumuz tarafından yapılabileceğini söyledim. Bunun üzerine el kol hareketleri yaptı. Sesini yükseltince güvenliği çağırdım. Yaklaşık 2 saat sonra da kim olduğunu bilmediğim, ancak sonradan o hastanın ağabeyi olduğunu öğrendiğim kişi tarafından odamda darbedildim. Masanın üzerindeki aksesuar şeklindeki mermerle kafama defalarca vurdu. Kafama 8 tane dikiş atıldı. Şikayetçiyim'' dedi.

TABİPLER ODASINDAN TEPKİ


Gaziantep Tabipler Odası, olayla ilgili açıklama yaptı. 25 Aralık Devlet Hastanesi’nin bahçesinde toplanan sağlıkçılar adına açıklama yapan Tabipler Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için şiddet yasasının çıkarılması gerektiğini söyledi.

Ateş, "İslahiye Devlet Hastanesi’nde bir meslektaşımız muayeneye gelen bir hasta yakını tarafından darbedilerek kafasından ağır yaralanmıştır. Artık sağlıkta etkili bir şiddet yasasının çıkarılmasını istiyoruz. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı istiyoruz. Sağlıkta her şiddet olmasından yorulduk artık. Yasal güvence istiyoruz" diye konuştu.

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Sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor: Doktora aşı dayağı
FOTOĞRAF 13
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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinde meydana geldi. Mehmet Saib E., anne ve babası ile gelerek koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi.
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Öğle paydosunda olduklarını söyleyen Dr. Velit Çelebi, 25 dakika sonra başlayacak mesaiyi beklemesi gerektiğini ve saat 13.00'te BioNTech için 6 kişi dolduğunda aşısının yapılacağını bildirdi.
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Aldığı bu yanıta sinirlenen Mehmet Saib E., bir anda Dr. Velit Çelebi'ye tekme ve yumruklarla saldırdı.
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Aile sağlık merkezinde bulunanlar araya girip doktoru saldırganın elinden kurtardı.
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Doktorun şikayeti üzerine Mehmet Saib E. gözaltına alındı. Poliste ifadesi alınan Mehmet Saib E., savcının talimatı ile serbest bırakıldı.Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Dr. Çelebi uğradığı saldırıyı anlattı.
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Dr. Velit Çelebi, \"Saat 12.35 sıralarıydı. Bağrışma seslerini duydum. Kızgın şekilde konuşan birini duydum. Yandaki doktora aşı randevusu aldığını söyledi. Şu an öğle arasında olduğumuzu ve arkadaşlarımızın 25 dakika sonra aşı yapmaya başlayacağını söyledim. Hem 6 kişi toplanmadan aşı yapamayacağımızı da söyledim. O da hiddetlenmeye başladı. 'Yapmanız lazım' dedi. Üzerime yürüdü. Ben de, 'Ne için üzerime geliyorsun' dedim. Gitmesini söyledim. Daha çok hiddetlendi. Bir anda yumruklamaya başladı. 6-7 kez şiddetli bir şekilde vurdu. Ben olayı anlamaya çalışırken, arkadaşlarımız bizi ayırdı. Olay bu şekilde bitti. Küfür ede ede dışarı çıktı. Ben gidip, şikayetçi oldum\" dedi.
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Çelebi, \"Canavarca hisle saldırdı. Sanki intikam, hırsını alır gibi yaptı. Ben bu olayı verdiğimiz hizmete yakıştıramadım. Çok üzüldüm. Senenin son gününde yapılan bu hakarete, şiddete, tüm kalbimizle kırıldık\" şeklinde konuştu.
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Şiddet anlarına tanık olan hemşire Merve Nur Yavuz, \"Yakınları ile buraya geldi. Yakınlarının anne ve babası olduğunu söyledi. BioNTech aşı randevularının olduğunu söyledi. Ben de öğle arasında olduğumuzu ve aşı için 6 kişinin toplanması gerektiğini söyledim. Daha sonra küfretti. Bağırmaya başladı. Hakaretlerde bulundu.
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Doktorumuz olayı duyduğu için kapısını açıp, geldi. Tekrar bağırmaya başladı. Doktorumuz bu şekilde davranamayacağını ve çıkması gerektiğini söyledi. Daha sonra doktorumuza saldırı da bulundu. Yumruklar havada uçuştu. Biz günde en 100 tane aşı yapıyoruz. Bunların ayarlanması ile uğraşıyoruz. Bunun karşılığı bu olmamalı\" ifadelerini kullandı.
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Sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor: Doktora aşı dayağı
İstanbul öğle paydosunda aşı olmaya gelen kişi kendisine mesai saatinin başlaması için beklemesi gerektiğini söyleyen Dr. Velit Çelebi'ye saldırdı. Doktorun yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan saldırgan ifadesinin alınması ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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