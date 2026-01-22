Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
YÖK'ten İranlı öğrenciler için 'öğrenim ödemeleri' kararı

YÖK'ten İranlı öğrenciler için 'öğrenim ödemeleri' kararı

20:1322/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Yükseköğretim Kurulu
Yükseköğretim Kurulu

Yükseköğretim Kurulu, İran'da son zamanlarda yaşananlardan dolayı internet ve iletişim alt yapısı sorunu yaşayan, aileleriyle iletişim kuramayan İranlı öğrencilerin öğrenim ödemelerinde kolaylık sağlanması istendi. Yapılan açıklamada, öğrencilere makul süre tanınması ve taksitlendirme sunulması imkanı sağlanabileceği belirtildi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), İranlı öğrencilerin ülkelerindeki internet ve iletişim altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle üniversitelerden öğrenim ödemelerinde kolaylık sağlanması istendi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kuruldan devlet ve vakıf üniversitelerine gönderilen yazıda, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam eden İran uyruklu öğrencilerin, ülkelerindeki internet ve iletişim altyapısında yaşanan sorunlar sebebiyle öğrenim ücretlerini ödemede sıkıntılar yaşadıkları belirtildi.


Öğrencilere makul süresi verilmesi istendi

Bu nedenle, İranlı öğrencilerin öğrenim ücretlerinin bahar dönemine ertelenmesi, taksitlendirme dahil makul süre verilmesi konusunda kolaylık sağlanması istenen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden İran uyruklu öğrenciler tarafından, İran'da son dönemde yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki ciddi aksamalar nedeniyle aileleriyle sağlıklı iletişim kuramadıkları, bu sebeple yurt dışından para transferi gerçekleştiremedikleri ve öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyemedikleri yönünde tarafımıza başvurular iletilmektedir.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanun'un 46'ncı maddesinin (g) fıkrasında 'Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.' hükmü yer almaktadır."

Yazıda, söz konusu öğrencilerin öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyememelerinin, kendi iradeleri dışında gelişen ve ülke genelinde yaşanan teknik ve iletişim sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, İran uyruklu öğrencilerin öğretim ücretlerinin bahar dönemi içerisinde ödenebilmesine imkan tanınması, taksitlendirme dahil olmak üzere makul süre verilmesinin sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim."



#Öğrenim Ödemeleri
#Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
#İnternet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi puanı kaç, kaçıncı sırda? Aston Villa'nın kaç puanı var? İşte Fenerbahçe güncel Avrupa puanı