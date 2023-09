Yolcular muavin oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara yaşattığı ulaşım çilesi her geçen gün artarken bu kez şoförler de isyan etti. Her gün hatları değişen şoförler, çalışmakta zorluk çekiyor ve vatandaşlardan yolu tarif etmelerini istiyor. Bir İETTT şoförü, “Hem vatandaş hem biz mağduruz. Her gün farklı bir hatta çalışıyorum, yol güzergahlarını öğrenmekte zorluk yaşıyorum. Bu nedenle kaçırdığımız duraklar da oluyor” diye konuştu.