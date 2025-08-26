Zonguldak'ta elektrik direğine çarpan motosikletli öldü

Yeni Şafak
19:0726/08/2025, Salı
DHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü 47 yaşındaki Mustafa Akçiçek, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.300 sıralarında ilçeye bağlı Işıklar köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Akçiçek yönetimindeki 67 ADU 021 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Akçiçek, devrilen motosikletten savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Akçiçek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Akçiçek’in cansız bedeni, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Ereğli İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Mustafa Akçiçek
#Zonguldak
#Ereğli
#Motosiklet
#Kaza
