İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, bu akşam ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 38 il için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini duyurdu. Yeni hafta sağanak yağışlı geçecek. Afrika kökenli tozların da taşınımı gerçekleşirken, İstanbul’da bu gece ve pazartesi görülecek yağışların çamurlu olabileceği öngörülüyor. İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tahminine ilişkin bilgiler verdi.
Son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağışlı sistemin etkili olacağını belirten Tekin, yarın batı kesimlerde görülecek sağanağın hafta boyunca yer yer gök gürültülü olacağını söyledi.
Yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini bildiren Tekin, "Salı günü İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışları göreceğiz. Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinde yağışları görmeye devam edeceğiz." dedi.
Yeni haftada sıcaklıklar düşecek mi?
Tekin, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, yeni haftada gelecek yağışla mevsim normalleri civarına, yer yer ise altına ineceğini belirtti.
Yarın Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz'in ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğine dikkati çeken Tekin, vatandaşları olası fırtınaya karşı uyardı.
Yağışlı sistemin etkisiyle yarın batı kesimlerde yer yer toz taşınımı beklendiğini vurgulayan Tekin, çamur şeklinde yağış görülebileceğini dile getirdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Ankara'da yarın yağışlı havanın etkili olacağını belirten Tekin, öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın gün boyunca devam edeceğini bildirdi.
Başkentte salı ve çarşamba günü yağış beklenmediğini ifade eden Tekin, "Sıcaklıklar yarın 29, salı 22, çarşamba günü ise 24 derece olacak." dedi.
İstanbul'da yarın sağanak beklendiğini belirten Tekin, yağışların yerel kuvvetli olabileceğini söyledi. Salı günü parçalı bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayan Tekin, sıcaklıkların gelecek 3 gün boyunca 20 ila 22 derecelerde seyredeceğini söyledi.
İzmir'de yarın kuvvetli sağanak görüleceğini belirten Tekin, "Salı ve çarşamba günü yağış ara verecek. Sıcaklıklar yarın 24, salı 26, çarşamba günü 27 derece olacak." diye konuştu.
Hangi illerde yağış var?
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, bu akşam ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 38 il için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini duyurdu.
Toz aşınımı nedeniyle yağışlar çamurlu olabilirYağışların, Pazartesi sabah erken saatlerden (03.00) itibaren; Silivri, Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine (15.00) kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasına (çarşamba) kadar bölgede etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların ise 17-22°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Ayrıca, sistem nedeni ile Afrika kökenli tozların da taşınımı gerçekleşirken, İstanbul’da bu gece ve pazartesi görülecek yağışların çamurlu olabileceği öngörülüyor.