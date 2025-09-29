13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması başvuruları başladı

Bu sene “Nasıl İnanmalı?” sorusu üzerinde odaklanan yarışmanın sloganı, insanın yaratıldığından beri taşıdığı hakikati yeniden hatırlaması amacıyla “İlk Sözleşmeni Hatırla.” olarak belirlendi.

Hayatı anlamlandıran bu yolculukta, her yaştan katılımcıyı manevi derinliklerle dolu eşsiz bir deneyim bekliyor.

Bu Yılın Teması: “Nasıl İnanmalı?”

Her yıl farklı konularla toplumun zihnine ve gönlüne dokunan Ufka Yolculuk, bu yıl “Nasıl İnanmalı?” sorusu üzerine odaklanıyor.

Yarışma; ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ilahiyat düzeyinde 5 ayrı kategoride yapılacak. Katılımcılar, kaynak eserler eşliğinde iman esaslarını, kulluk bilincini ve hayatı anlamlandırmanın yollarını yeniden keşfedecek.

Yarışmanın amacı yalnızca bilgiyi ölçmek değil aynı zamanda katılımcılara imanı diri tutmayı, hayatı ilk sözleşmenin bilinciyle yaşamayı ve sorumluluklarını yeniden hatırlamayı aşılamak.

Ufka Yolculuk Yarışması: Kitap Okuma, İnanç ve Değerlerin Buluşma Noktası

12 yılda 5.800.000’den fazla yarışmacıya ulaşan Ufka Yolculuk, bu yıl da kitap okuma alışkanlığını teşvik etmenin yanında, bireylerin manevi derinliğini güçlendirmeyi de hedefliyor.

Hazırlanan kaynaklar aracılığıyla yarışmacılar yalnızca bilgi edinmeyecek aynı zamanda okuduklarını kendi hayatlarına taşımayı, kalplerinde ve zihinlerinde yeniden inşa etmeyi öğrenecek.

Ufka Yolculuk, bir yarışmadan çok daha fazlası…





Dereceye giren yarışmacılar ödüllendirilecek

07-08 Mart 2026 tarihlerinde tek aşamada çoktan seçmeli olarak gerçekleştirilecek olan yarışmada, sıralama tek bir sınavın sonuçlarına göre yapılacak.

Bu sıralamada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilmesinin yanı sıra 46 kişiye de umre ödülü verilecek.

“Gerçek ödül bilgidir” anlayışıyla düzenlenen yarışma, bilgiyi en değerli kazanım olarak görerek katılımcıları okumaya, düşünmeye aynı zamanda öğrendiklerini hayatlarına taşımaya teşvik ediyor.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgilere ve kayıt formuna www.ufkayolculuk.com internet sayfasından erişilebiliyor.



