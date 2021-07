Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmi 15 Temmuz'da vizyona girecek

SEVGİLİMDEN SON MEKTUP <br> <br> The Last Letter From Your Lover, gazetenin arşivini karıştırırken aşk mektuplarına denk gelen bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir gazeteci olan Ellie, gazetesinin arşivlerini incelerken bir takım mektuplara denk gelir. Mektupları okumaya başlayan Ellie, mektupların birbirlerini seven bir çift tarafından yazıldığını anlar. Mektuplar, Jennifer Sterling ile Anthony O’Hare tarafından kaleme alınmıştır ve Ellie mektupları okudukça iki kişinin hayatına dahil olmaya başlar. Mektuplara kendisini bir hayli kaptıran Ellie, 1960’lı yıllarda yaşanan bu olayın gizli bir aşk hikayesi olduğunu keşfeder. Hikayenin içine iyice çekilen Ellie, bir süre sonra aşıkların kimliklerini keşfetmeyi ve aşk hikayelerinin nasıl sona erdiğini öğrenmeyi takıntı haline getirir.