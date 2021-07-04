Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmi 15 Temmuz'da vizyona girecek

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen "15/07 Şafak Vakti" filmi 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan film, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor.

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"15/07 ŞAFAK VAKTİ" FİLMİNİN KONUSU NE?

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor.

Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan) ve küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişir.

Aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf (Baran Bölükbaşı) da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadeleyi sürdürmektedir. O sırada hastanede ise doktor Aysel (Deniz Bolışık), sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermektedir.

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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAPALI DEKORU

Hazırlıkları Kasım 2020'de başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy 12 biner metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı.

ÇEKİMLER 8 HAFTA SÜRDÜ

3 Şubat 2021'de başlayan dekor inşa çalışması 40 günde tamamlandı ve 15 Mart'ta filmin çekimlerine geçildi. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi. Koza Altın, İstikbal, Halkbank ve Ziraat Bankasının sponsor olduğu film 15 Temmuz'da vizyona girecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, filme ilişkin paylaşımında, "Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle darbecilere, işgalcilere geçit vermedi. Bir 'Şafak Vakti' yeniden millet olmanın şerefini tattık. Şehit ve gazilerimize hürmet ve minnetle" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 28 İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sinema salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılmasına karar verildi. İşte Temmuz 2021'de vizyona girecek filmlerin listesi ve filmlerin konuları... <br> <br> 2 TEMMUZ TARİHİNDE VİZYONA GİREN FİLMLER HIZLI VE ÖFKELİ 9 <br> <br> Hızlı ve Öfkeli 9, geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek için zorunda kalan Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir. HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI <br> <br> Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri Kıbrıs'ta düzenlenen geleneksel liselerarası yaz oyunlarına katılmaya hak kazanır. Okulun sahibi olan Pinti Lütfullah, yarışmaya katılacak öğrencileri fen bölümünden seçmeye karar verir. Hababa Sınıfı, seçilen dört öğrencinin kim olduğunu öğrendiklerinde vakit kaybetmeden bir plan yapar. Kıbrıs'a gidileceği gün, seçilen dört öğrenci yerine uçakta Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs bulunur. Yarışma ile ilgilenmeyen ekibin tek amacı güzel bir tatil geçirebilmektir. Ancak bu yarışma Hababam'ın arkadaşlığın ve birlik olmanın ne demek olduğunu anlamalarını sağlar. UNDINE <br> <br> Undine, Berlin'de yaşayan bir tarihçidir. Küçük dairesinde basit bir hayatı olan Undine, sevgilisi tarafından başka bir kadın için terk edilince farklı bir inanışa kapılır. İnandığı mite göre Undine kendisini aldatan adamı öldürmeli ve bir zamanlar kendisini çağıran suya geri dönmelidir. Ancak efsanenin aksine Undine, kimseyi öldümek istemez. Tam da bu sırada karşısına Christoph adında bir adam çıkar. Undine, ilk görüşte aşık olduğu Christoph ile ilişki yaşamaya başlar. Başlarda her şey yolunda gider; ta ki Christoph'un kendisinde bir şey sakladığını düşünene kadar. Kendisini ihanete uğramış gibi hisseden Undine, yeniden bir karar vermek zorunda kalır. 9 TEMMUZ TARİHİNDE VİZYONA GİREN FİLMLER BLACK WIDOW <br> <br> Marvel Studios’un aksiyon dolu casus gerilim türü “Black Widow” filminde Natasha Romanoff, diğer adıyla Black Widow geçmişiyle bağlantılı tehlikeli bir komplo ortaya çıktığında mazisinin daha karanlık kısımlarıyla yüzleşir. Onu yok etmek için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek bir güç tarafından takip edilen Natasha bir casus olarak geçmişiyle ve Avenger olmadan çok önce ardında bıraktığı kopuk ilişkileriyle yüzleşmelidir. KORKU SEANSI 3: KATİL ŞEYTAN <br> <br> Conjuring serisinin üçüncü devam halkası olan filmde, paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren çiftinin yaşadıkları olaylara odaklanılıyor. Çiftin ele aldığı yeni dava daha öncekilerden oldukça farklıdır. Şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiğini söyleyen bir cinayet zanlısı, kendisine yardım etmesi için soluğu Ed ve Lorraine Warren çiftinin yanında alır. SUPERNOVA <br> <br> Sam ve Tusker, birbirlerini 20 yıldır tanıyan iki arkadaştır. Tusker’a bunama teşhisi konulduğunda, sahip oldukları en değerli şeyin birlikte geçirdikleri zaman olduğunu fark ederler. Eski karavanları ile yola çıkıp İngiltere’yi dolaşmaya karar veren Sam ve Tusker, arkadaşlarını, ailelerini ziyaret ederek geçmişe bir yolculuk yapar. 16 TEMMUZ TARİHİNDE VİZYONA GİREN FİLMLER SESSİZ BİR YER 2 <br> <br> Sessiz Bir Yer 2, ses ile avlanan yaratıkların dehşetinden kurtulduktan sonra evlerinden ayrılıp, kendilerini tehlikeli bir yolculuğun içinde bulunan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor. Sese karşı duyarlı yaratıkların meydana getirdiği ölümcül olayları evlerinden takip eden Abbott ailesi, yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Evlerinden ayrılan Evelyn ve çocukları Marcus ile Regan, Dünya'daki vahşetle yüzleşmek zorunda kalır. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan aile, hayatta kalabilmek için sadece ses ile avlanan yaratıklar değil, yol boyunca karşılarına çıkan birçok tehlike ile savaşmak zorunda kalır. ÖLÜMCÜL LABİRENT: ŞAMPİYONLAR TURNUVASI <br> <br> Zoey ve Ben, kurtulmayı başardıkları oyuna kendilerini hapseden kişiyle yüzleşmek ve mücadele etmek isterler. Öğrenirler ki ölümcül oyunun yapım şirketi Manhattan'dadır. Zoey ve Ben bir saldırı planı yapar ancak planları suya düşer. Yeniden aynı kişiler tarafından kaçırılan ikili, kendilerini bir bulmacanın içerisinde bulurlar. Çok geçmeden girdikleri vagondaki tüm yolcuların, daha önce bu oyundan kurtulan kişiler olduğunu fark eden Zoey ve Ben, kurtulmak için yeni tuzakları aşmaya çalışır. SPACE JAM: YENİ EFSANE <br> <br> LeBron, oğlu Dom ile birlikte yoldan çıkmış bir yapay zeka tarafından dijital bir alana hapsedilir. Onların eve gidebilmelerinin tek koşulu, Looney Tunes'un, yapay zekanın dijitalleştirilmiş şampiyonlarını yenmesidir. Bugs, Lola Bunny ve disiplinsizlikleriyle ünlü bütün Looney Tunes çetesine önderlik eden LeBron, hayatının bu en önemli mücadelesini kazanmayı başarabilecek midir? VAY BABAM VAY <br> <br> İsmet'in vefat etmesiyle, ailesi ve kasabada yaşayanlar, cenaze evine toplanır. İmam, cenazenin ikindi namazına kadar defnedilmesi gerektiğini söylese de İsmet'in ağabeyi geç kalınca cenaze de kaldırılamaz. Bu sırada miras konusunun gündeme gelmesi işlerin karışmasına neden olur. İsmet'in başka bir kadından olan çocuğunun da cenazeye gelmesi, işleri içinden çıkılmaz bir hale getirir. SPİRİT: ÖZGÜR RUH <br> <br> Lucky Prescott, şehirdeki evinden ayrılarak küçük bir sınır kasabasına yerleşir. Onun hayatı, burada Spirit adında vahşi bir atla arkadaş olmasıyla sonsuza dek değişir. 23 TEMMUZ TARİHİNDE VİZYONA GİREN FİLMLER DRUK <br> <br> Martin, kendisini yorgun ve yaşlı hisseden bir lise öğretmenidir. Evliliğinde sorunlar yaşayan Martin’in iş hayatı da pek yolunda gitmez. Martin’in öğrencileri ve velileri, not ortalamalarının artması için onun sözleşmesini iptal etmesini ister. Belirli seviyede tüketilen alkolün, zihni dünyaya açtığını savunan bir fikir üzerine Martin ve arkadaşları bir deney yapmaya karar verirler. Üç öğretmen arkadaşı ile birlikte Martin, deney için her gün belirli miktarda alkol tüketmeye başlar. Sonuç başlarda gayet olumludur. Ancak bir süre sonra deney, bazıları için olumsuz sonuçlar vermeye başlar. ARINMA GECESİ: SONSUZA DEK <br> <br> 12 saat boyunca tüm suçların serbest olmasıyla birlikte yaşanan olayları konu edinen Arınma Gecesi filminin 5. devam halkası olan yapımın oyuncu kadrosunda Ana de la Reguera, Gregory Zaragoza, Tenoch Huerta, Emily Trujillo gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Everardo Gout'un oturduğu filmin senaryosunu James DeMonaco kaleme alıyor. PETER RABBİT: KAÇAK TAVŞAN <br> <br> Peter Rabbit: Kaçak Tavşan, başı dertte olan ailesini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Tavşan Peter'ın hikayesini konu ediyor. SEVGİLİMDEN SON MEKTUP <br> <br> The Last Letter From Your Lover, gazetenin arşivini karıştırırken aşk mektuplarına denk gelen bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir gazeteci olan Ellie, gazetesinin arşivlerini incelerken bir takım mektuplara denk gelir. Mektupları okumaya başlayan Ellie, mektupların birbirlerini seven bir çift tarafından yazıldığını anlar. Mektuplar, Jennifer Sterling ile Anthony O’Hare tarafından kaleme alınmıştır ve Ellie mektupları okudukça iki kişinin hayatına dahil olmaya başlar. Mektuplara kendisini bir hayli kaptıran Ellie, 1960’lı yıllarda yaşanan bu olayın gizli bir aşk hikayesi olduğunu keşfeder. Hikayenin içine iyice çekilen Ellie, bir süre sonra aşıkların kimliklerini keşfetmeyi ve aşk hikayelerinin nasıl sona erdiğini öğrenmeyi takıntı haline getirir. VOYAGERS <br> <br> “Voyagers”, çok nesilli bir görev için uzaya gönderilen 30 çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocukların yeni keşfedilmiş bir gezegene varması ve oraya yerleşmesi planlanmıştır. Uzay gemisinin yetişkin kaptanı gizemli bir şekilde öldürüldüğü zaman genç mürettebat kaosa sürüklenir. İlkel ve kabilesel bir hayata geri dönen çocuklar, en vahşi ve hayvani isteklerine boyun eğer. 30 TEMMUZ TARİHİNDE VİZYONA GİREN FİLMLER THE SUİCİDE SQUAD: İNTİHAR TİMİ <br> <br> The Suicide Squad: İntihar Timi, hapishaneden çıkabilmek için çabalayan kötü kahramanlara odaklanıyor. Hapishaneden çıkabilmek için bir görevi yerine getirmek zorunda olan kötü kahramanların, öncelikle Task Force X'e katılmaları gerekmektedir. Bu göreve Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin ve herkesin favori psikopatı Harley Quinn dahil edilir. JUNGLE CRUİSE <br> <br> Kaşif olan Lily Houghton, yeni bir görev ile karşı karşıyadır. Efsaneye göre Amazon’da iyileştirme güçlerine sahip olan bir ağaç vardır ve onu açmanın anahtarı da ok ucudur. Lily, ok ucunu bulunca hikayenin gerçek olup olmadığını anlamak için vakit kaybetmeden harekete geçer. Lily’nin öncelikle nehirde bulunan bir geçide ulaşması gerekir, bu yüzden de Frank adındaki bir kaptan ile görüşür. Kaptan bu yolculuğun tehlikeli olduğunu söylese de Lily kararından vazgeçmez. Lily, kaptan Frank ile birlikte Amazon ormanlarında macera dolu bir yolculuğa koyulur. BİZE MÜSADE <br> <br> Tv sektöründen yakın arkadaş olan bir yönetmen, bir oyuncu ve bir senarist, danışmanlık vermek için Büyükada'da bir akıl hastanesine gider. İş için geldikleri hastanede görmemesi gerek bir olaya şahit olan üç arkadaş, başhekim Sinan tarafından hastaneye hapsedilir. Hastaneden kurtulmaya çalışan üç arkadaşın, özgürlüklerine kavuşmaları için mükemmel bir plan yapmaları gerekir. DÜŞ KAPANI (DREAM KATCHER) <br> <br> Çocuk yaşlarda 4 arkadaş, hasta bir çocuğun hayatını kurtarır. Bu olayın ertesinde telepatik güçlere sahip olurlar. Başkalarının zihnini okuyabilme yeteneğine sahip olmuşlardır. Zamanla hepsi ayrı dünyalara dağılır, farklı işlerle uğraşmaya başlarlar. Fakat seyrek de olsa, av için biraraya gelmeyi ihmal etmezler. Buluşmalarından biri öncekilere hiç benzemeyecektir. <br> <br> Karşılarına gizemli bir adam çıkar, bu sadece bir başlangıçtır. Bulundukları bölgenin gizli bir nedenden dolayı karantina altına alıdığını öğrenen adamlar, çocukluklarınla da bağlantılı şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşırlar. <br> <br> Büyük Kanyon ve Fransız Öpücüğü gibi filmlerin yönetmeninden bir Stephen King uyarlaması. King'in telepati, uzaylılar, çocuklukta yaşanan gizemli olay gibi sık sık birarada kullanmadığı temalarını harmanladığı roman, ilginç bir filme kaynaklık etmiş. MAİNSTREAM <br> <br> Genç kadın olan Frankie, karizmatik bir adam olan Link ile birlikte YouTube videoları çekmeye başlar. Frankie, artık sanal dünyada ünlü olmaya adım adım yaklaştığını düşünmeye başlar. Ancak kısa bir süre sonra viral bir ünlünün karanlık tarafı Frankie ve Link’in hayatını tehdit etmeye başlar. AŞKIN TARİFİ <br> <br> Genç bir adam olan Teddy, düğününden sonraki sabaha uyandığında hayatının şokunu yaşar. Her birkaç dakikada bir hayatının bir sonraki yılına atladığını keşfeden Teddy, hayatının aşkını kaybetmemek için her değerli anını en iyi şekilde kullanması gerektiğini fark eder. SÜPER KÖPEK VE TURBO KEDİ <br> <br> StarDog and TurboCat, 50 yılını uzayda geçirdikten sonra artık tanıyamadığı yeryüzüne dönüş yapan Buddy ile ona yardımcı olan Felix'in hikâyesini anlatıyor. <br> <br> Buddy adlı bir köpek, uzaya gittikten 50 yıl sonra dünyaya geri döner. Ama insanlar artık hayvanların en iyi dostu değildir. Bu tanıdık ama yabancı dünyada yolunu bulmaya çalışan Buddy'nin imdadına Felix adlı bir kedi yetişir. Haylaz ve maceraperest bir köpek ile kendini süper kahraman olmaya adamış bu kedi, karşılarına çıkan türlü türlü engelleri aşmak için beraber çalışacaklardır. Sinema salonları açılıyor: İşte 1 Temmuz'dan sonra vizyona girecek filmler İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda sinema salonları 7 aylık ayrılığın ardından 1 Temmuz itibarıyla yeniden sinemaseverlere kapılarını açacak. Vizyona girecek filmler arasında Hızlı ve Öfkeli 9 ile Black Widow filmleri de yer alıyor. Peki hangi filmler vizyonda? Temmuz ayında sinemada hangi filmler gösterimde olacak? İşte Temmuz 2021 tarihinde vizyona girecek filmlerin listesi...

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