2024 yayın hayatında gençlik ve çocuk kitapları öne çıktı

Her yıl gelişen ve genişleyen bir yayın dünyamız var. 2024’te bir önceki yıla göre hem yeni yayın alanları hem de yeni yayıncılarla zenginleşti. Ne kadar zorlukları olsa da bu alandaki genişleme açıkçası sevindirici. Özellikle bu sene yayınlanan gençlik kitapları ve gösterilen ilgi dikkat çekiciydi. Yayılan Uzak Doğu etkisiyle Türkiye’deki yayıncılar; Malezya, Endonezya gibi Müslüman ülkelerdeki popüler yayınları ülkemize uyarladı. Özellikle Türkiye’deki yayıncıların yurtdışına telif satışları da oldukça arttı. Türk Yayıncılığı üreten ve ürettiğini dünyaya okutan bir misyon yüklendi. Özellikle kurgu metinlerin her alanda etkili ve ilgi gören bir alan olduğunu bir kez daha gördük.

Bu sene hatıratlar, şehir kitapları, felsefe kitapları ilgimi çekti. Hikâye kitapları da artık daha çok okunuyor ve denemelerin kıymeti her zamankinden fazla teslim ediliyor sanki. Sevdiklerimden bazıları: Abdullah Harmancı “Yaşadım Diyorsanız Ben Size Rastlamadım”, Ali Necip Erdoğan “Öykünün Ontolojisi”, Ömer Erdem “Günler Çözüldükçe”, Clare Carlisle “Spinoza’nın Dini”, Merve Uygun “Taşıyacak Bizi Rüzgar”, Emin Gürdamur “Önce Biraz Ağladılar” ve Filistinli şair Mosab Abu Toha “Things You May Find Hidden In My Ear”.