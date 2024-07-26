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Hayat

'76. Madde' çarpıtması

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrasında sosyal medya provokatörleri yıllardır var olan Devlet Memurları Kanunu’nun bakanlara bir üst makama atama yetkisi tanıyan 76. Maddesi’ni çarpıtmaya başladı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 00:38 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

KPSS’nin kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapıldığını görmezden gelen provokatörler "İstediğiniz kadar hazırlanın, sınav kazanın nasıl olsa bakanın istediği kişiler 76. Madde’den atanıyor" paylaşımları yaptı. Bu çerçevede Türkiye'de KPSS ile en çok kamu personeli istihdam eden kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu madde kapsamında en fazla hedefe konulan kurum. Kaynaklar, "DMK 76. Madde’de yer alan bir üst göreve getirme yapılabilmesi için “Kişinin öncelikle devlet memuru olması ve getirileceği kadronun niteliklerini taşıyor olması gerekiyor. KPSS, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılırken DMK 76. Madde hâlihazırda memur olanlar için uygulanıyor.



#KPSS
#Eğitim
#Toplum
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