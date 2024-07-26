'76. Madde' çarpıtması

KPSS’nin kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapıldığını görmezden gelen provokatörler "İstediğiniz kadar hazırlanın, sınav kazanın nasıl olsa bakanın istediği kişiler 76. Madde’den atanıyor" paylaşımları yaptı. Bu çerçevede Türkiye'de KPSS ile en çok kamu personeli istihdam eden kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu madde kapsamında en fazla hedefe konulan kurum. Kaynaklar, "DMK 76. Madde’de yer alan bir üst göreve getirme yapılabilmesi için “Kişinin öncelikle devlet memuru olması ve getirileceği kadronun niteliklerini taşıyor olması gerekiyor. KPSS, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılırken DMK 76. Madde hâlihazırda memur olanlar için uygulanıyor.