8 kuşak hat ve tezhip örnekleri bu sergide

Sergi; hat ve ebru sanatının disiplin, denge ve estetik anlayışını, usta–çırak ilişkisi ve kuşaktan kuşağa aktarılan sanat hafızası çerçevesinde ele alıyor. Fuat Başar’ın eserleriyle birlikte, onun rehberliğinde yetişen sanatçıların çalışmaları da sergide yer alarak geleneğin yalnızca korunmadığını, canlı bir biçimde aktarılarak sürdürüldüğünü ortaya koyuyor.

“Bunu iftihar olsun diye söylemiyorum. Tarihteki kimseye (8 kuşaktan sanatçıyla sergi açmak) nasip olmamış bir şey. Ebru, hat sanatının bu kadar benimsenmesi, merak edilip öğrenilmesi, atamızın, dedemizin bize bıraktığı bir miras olmalı. Biz demek ki kendimizi ne kadar çok özlemişiz. Bu durum kendimize dönüşün bir başlangıcı olsun. Bütün temennim ondan ibaret.” Küratörlüğünü Şükran Aydın’ın üstlendiği “Fuadname Hat ve Ebru Sergisi”, 25 Şubat’a kadar ziyarete açık olacak.