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Adil-i Mutlak sergisi Albayrak merkez binada

Adil-i Mutlak sergisi Albayrak merkez binada

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:005/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
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Adil-i Mutlak temasıyla düzenlenen 11. Albayrak Hat Eserleri Sergisi, Albayrak Holding’in Topkapı’daki merkez binasına geldi. Ramazan ayı boyunca Filistin başta olmak üzere dünyadaki zulümlere dikkat çekmek amacıyla hazırlanan 13 hat eserinde, adalet ayetleri yer alıyor. Sergide Davut Bektaş, Nadir Tatar, Savaş Çevik, Aydın Kızılyar, Mustafa Parıldar, İbrahim Şengül, Abdurrahman Depeler, Shahryanshah Sirajuddin, Sami Naddah, Ali Toy, Tahsin Kurt, Arif Özdem ve Seyit Ahmet Depeler’in eserleri bulunuyor. Küratörlüğünü Yasemin Karaca’nın üstlendiği sergiye Savaş Çevik’in “Hat, Kübizm ve Yeni Tasarımlar” adlı eseri ve dijital sanatçı Celal Can Vatandaş’ın tezhip sanatıyla hazırladığı video enstalasyon eşlik ediyor.

HEM RUHA HEM GÖZE HİTAP EDEN RAMAZAN

Adil-i Mutlak’ın ilk durağı olan Tophane-i Amire’de yer alan ve büyük beğeni toplayan formlar da sergide beğeniye sunuluyor. Sergi alanına tepeden sarkıtılan formlar, ziyaretçileri dört bir yandan adaletle sarıyor. Sergiye, Albayrak Holding’in gelenekselleştirdiği ofis içi Ramazan süslemeleri eşlik ediyor. Binanın tüm katlarına yayılan süsler, ışıltısıyla eserleri daha da güzelleştiriyor. Ramazan atmosferinin derinden hissedildiği ofis binasında Kur’an-ı Kerim mukabelesinin yanı sıra tiyatro etkinlikleri ve yarışmalar düzenleniyor. 12 Mart’ta Osman Doğan’ın tiyatro gösterisi 26 Mart’ta ise Ziyafet Sofrası oyunu Toplantı Salonu’nda sahnelenecek.



#Aktüel
#Sergi
#Albayrak Medya

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