Ağabeyime iyi baksalardı canım yanmazdı

Makbule Hanım evli olmasına rağmen evden arsaya, paradan mücevhere, kürkten kumaşa, tereyağından kestaneye hemen her şeyi kocasından değil, başkalarına yazdırdığı ve Çankaya’ya gönderdiği mektuplar vasıtasıyla ağabeyinden istemişti. Atatürk, Makbule Hanım’a kendi bütçesinden sürekli destek olmuş ve her ihtiyacını karşılamıştı. Makbule Hanım, hürmetkâr ifadelerle Atatürk’e gönderdiği istek ve taleplerini belirttiği mektuplarına harcamalarına dair faturaları da eklemekteydi. Çankaya özel kalemi, Makbule Hanım için yapılan bu harcamaların faturalarını muhafaza ediyor ve her sene için masraf listeleri tutuluyordu. Makbule Hanım Ekim 1931’de Atatürk’e Muhterem ağabeyciğime hitabıyla gönderdiği bir mektubunda beğendiği bir çantayı almasını istiyor ve “Evimin vergisi, telefon vesaire borçlarım tediye edilmiş. Elbiselerim de sayenizde temin edildi. Çok teşekkür ederim. Ağabeyciğim, bir istirhamım daha var. Yüzüğümün taşını yaptırmak Babayan’a gitmiştim. Şu gönderdiğim çantayı beğendim. Eğer siz de beğenirseniz lütfen alınmasını emir buyurursanız çok müteşekkir kalacağım. diyordu.