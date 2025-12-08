Apartman dairesinde 1 kilo 287 gram bonzai ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Dairede yapılan aramada; 1 kilogram 287 gram bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.