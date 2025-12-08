Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Apartman dairesinde 1 kilo 287 gram bonzai ele geçirildi

Apartman dairesinde 1 kilo 287 gram bonzai ele geçirildi

17:438/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir apartman dairesinde yapılan aramda 1 kilo 287 gram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir apartman dairesinde yapılan aramda 1 kilo 287 gram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir apartman dairesinde yapılan aramda 1 kilo 287 gram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Dairede yapılan aramada; 1 kilogram 287 gram bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

#Kocaelİ
#Körfez
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TFF'den bahis soruşturması: Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 197 futbolcu kim?