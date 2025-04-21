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Başrolünde Uğur Yücel ve Kaan Yıldırım var: 'Maestro'nun çekimleri başlıyor

Başrolünde Uğur Yücel ve Kaan Yıldırım var: 'Maestro'nun çekimleri başlıyor

15:5821/04/2025, Pazartesi
AA
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Uğur Yücel ve Kaan Yıldırım
Uğur Yücel ve Kaan Yıldırım

Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer'in oturduğu "Maestro" dizisinin çekimleri gelecek ay İstanbul'da başlayacak.

Oyuncu kadrosu netleşen Maestro dizisinin başrolünde Uğur Yücel yer alacak.


İda Film'in yapımcılığını üstlendiği dizide, ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yanı sıra ayrıca Onur Seyit Yaran, Hamza Yazıcı, Büşra Pekin, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Şenay Gürler ve Mert Yavuzcan rol alacak.


Gelecek ay çekimleri istanbulda başlayacak olan dijital dizinin hazırlık çalışmaları devam ediyor.




#dizi
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