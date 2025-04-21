Başrolünde Uğur Yücel ve Kaan Yıldırım var: 'Maestro'nun çekimleri başlıyor

İda Film'in yapımcılığını üstlendiği dizide, ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yanı sıra ayrıca Onur Seyit Yaran, Hamza Yazıcı, Büşra Pekin, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Şenay Gürler ve Mert Yavuzcan rol alacak.