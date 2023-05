Demokrat Parti’yi en iyi evrak kayıtları anlatıyor

Tezcanlıol, eğitim hayatı boyunca İzmir’in önemli antikacılarından Cem Üsküp’ün sahibi olduğu Hür Efe Antika’da ve İzmir Saat Kulesi’nin tamircisi Feti Pamukoğlu’nun sahibi olduğu Pamukoğlu Antik Saat Mağazası’nda çalışmış. Ortaokuldan üniversite sona kadar her cumartesi ve her yaz tatili antikacının yanında çıraklık yapan Tezcanlıol, “Tamamen kişisel tatmin ve motivasyon içindi. Esas olan bir para ilişkisi değildi” diyerek bu işe nasıl başladığını anlatıyor. Biriktirdiği bu deneyimlerle malzemeyi yakından tanıma ve bilgisini genişletme imkânı bulan Tezcanlıol, ortaokul yıllarında fotoğraf, kartpostal, plak gibi çeşitli malzemeleri toplayarak biriktirme serüvenine başlamış. Her seçim döneminde topladığı propaganda malzemeleri ile arşivini zenginleştiren Tezcanlıol’un ilk topladığı seçim broşürleri ise 2007 yılına ait. Yakın dönem siyasi tarihi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Tezcanlıol, özellikle 1950-60 arasındaki Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs Darbesi odağında topladığı efemeralar ile arşiv oluşturmuş. Ayrıca dönemin tanıkları ve aile üyeleri ile gerçekleştirdiği röportajlar ile çalışmalarını genişletmiş.