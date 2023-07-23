Yedi İklim 400’ü aştı

*Aylık Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat dergisi Yedi İklim, 400. sayıya ulaştı. Ali Haydar Haksal yönetimindeki derginin Sınırlar başlıklı sunuş yazısında, “500. sayımızla da karşınızda olmayı temenni ediyoruz” denilerek başkaları tarafından çizilecek sınırların kabul edilmeyeceği belirtiliyor.

400. sayıya Hasan Aycın’ın çizgi çalışmasıyla başlıyoruz. Aycın’ın yanısıra Zeynep Hilal Özder de bir çizimle ekibe katılmış. 64 sayfalık son sayının şairleri Nurettin Durman, Ümit Zeynep Kayabaş, Ethem Erdoğan, Erkan Kara, Ömer Hatunoğlu, İshak Aslan, Fatih Memiş, Yasemin Kuloğlu, Enes Mahir Yalım, Mehmet Yılmaz, Uğurcan Güler, Eren Buğdaycı ve Murat Türkcan. Ayrıca Victor Hugo (Çev.: Münteha Özdoğan ve Ayşe Altıntaş) ile İmam Şâfiî’den (Çev.: Ali Tülü ve Abdülaziz Duman) de birer şiir yeralıyor Yedi İklim’de. Ayın konuşması Mücahit Gültekin’le yapılmış. ‘Teslim Olmamak’ başlıklı söyleşiyi Abdullah Yalın Karadağ yapmış. Osman Bayraktar’ın ‘Sezai Karakoç’, İsmail Demirel’in ‘deprem’ ve Ali Haydar Haksal’ın ‘Belkıs ile Süleyman’ yazıları ilgi çekici. Temmuz sayısına katkı sunan diğer isimler, Münire Kevser Baş, İsmail Kıllıoğlu, Osman Koca, İshak Aslan, Sevgi Korkusuz, Sevde Kahraman, Yusuf Emir Çulha ve Yunus Berk Üstün. Daha dolu, daha gür Yedi İklim’lerle nice 400 sayı görme umudumumu girişteki sunuşun son cümlesine bağlayayım: Meselemiz, yolu bitirmek değil yolda olmaktır. Öleceksek de yolda ve O’nun yolunda ölmektir. Yedi İklim’e, 0 216 352 49 77 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

*Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklara 40 bin kitap ve dergi dağıttı. Dulkadiroğlu’ndaki dağıtımda konuşan derneğin il başkanı Fatih Demirdöğen, kalıcı kütüphaneler kurmayı amaçladıklarını söyledi.





*Edebiyat dergilerinin çokluğu zarar değil yarar sağlar. Eli kalem tutan gençler bir yerde kendilerini ortaya koymalı. (...) Dergiler, genel anlamda bir mezarlık olabileceği gibi, üzerinde boy verilen yerler de olabilir. (...) Dergiler, söz birliği etmiş gibi niteliği öncelerlerse, sıkı dokurlarsa nitelik öne çıkabilir. Ali Haydar Haksal, dünyabizim.

Yedi İklim’den:

*Dışarı çıktığımızda, Çavuşoğlu, Yönelişler’in bir takım sorular göndererek cevaplandırılmasını istediğini ekliyor. Mustafa Kutlu’nun o soruları düzenlediğini ve bu hususta Kutlu ile konuştuğunu söylüyor. Ekliyor: Böyle soru mu sorulur: Divan Şiiri nedir? Ne bileyim ben. Git öğren kitaplardan. Bu alanı bilen biri böyle yaklaşmaz... İsmail Kıllıoğlu.

4 soru Duran Boz

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Dergi okurluğu ile kitap okurluğunu ayrıştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple dergilerin yanı sıra yeni kitapları da okumayı, takip etmeyi sürdürüyorum.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Edebiyatın nabzı öncelikle dergilerde atıyor. Dolayısıyla lise yıllarından başlayarak Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Kayıtlar, Yedi İklim, Hece, Dergâh, Varlık, Oluşum, Yusufçuk, Karabatak, Post Öykü, Dil ve Edebiyat, Olağan Hikâye, Olağan Şiir, Muhit gibi dergileri izlemeye çalışıyorum.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Hece dergisinin Alâeddin Özdenören Özel Sayısı ile Yitiksöz dergisine katkıda bulunduğumu söyleyebilirim.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Okuduğum dergilerde, dönemin şartları muvacehesinde dikkatimi çeken şiirler, yazılar yayımlanıyor. Bunları gözden kaçırmamaya çalışıyorum.

Hikâye hep var olsun!

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nce yayımlanan Olağan Hikâye, 17. sayısını hikâyeye ayırmış. Yunus Emre Özsaray yönetimindeki 128 sayfalık derginin ‘sunuş’unda, yönetmen, genç isimlerin heyecanlarına omuz vermenin kendilerini diri tuttuğunu belirtiyor. Dosya konusu olarak Hikâyeye Ne Oldu? başlığı belirlenen bu sayının hikâyecileri, Büşra Çelik, Oğuzhan Oğuzbey, Hüseyin Kılıç, Büşra Tümkaya, Furkan Duman, Rıfat Eroğlu, Ahsen Dalca Korkutan, Kenan İzzet Kara, Mesut Ateşgil ve Yusuf Muaz Al. Dosya çalışmasına Keziban Soylu, Merve Çakır, Rabia Altuntaş, Sebahat Meraki, Büşra Çelik ve Oğuzhan Oğuzbey katkı sağlıyor. ‘Okuru Bol mu Olsun’un konuğu Faruk Duman ve Kargasabunu. ‘Gözden Geçir’de Büşra Çelik, Merve Çakır, Gökhan Yılmaz, Rabia Altuntaş, Sabahat Meraki, Oğuzhan Oğuzbey ve Keziban Soylu, Ferid Edgü’nün Mezar’ını merkeze alıp hikâyeyi konuşuyor. ‘Dört Köşe’de dört isim misafir: Elif Genç, Kuddusi Demir, Vildan Külahlı Danış ve Zeynep Sayman. Ahmet Melih Karauğuz’un Yazar Kafası’nda da Karauğuz’dan başka altı kişi daha var. ‘Sözüm Ona’da soruları Merve Can Akkaya cevaplamış. Gökhan Yılmaz, Saklı Öyküleri’i ele almış. Zeki Bulduk’la bir söyleşi yapılmış ve yazarın Masal hikâyesine yer verilmiş. Keziban Soylu, iki kitabı inceliyor. Rabia Altuntaş ve Ahmet Melih Karauğuz dergiye katkı sunan diğer kalemler. Hikâye hep var olsun diyorum! Olağan Hikâye’ye, 0 212 581 61 72 no’lu telefondan ulaşılabilir.







