1,46 milyar nüfuslu Hindistan ile 1,41 milyar nüfuslu Çin’i, nüfusu 200 milyonun üzerinde olan beş ülke izliyor. Bunlar, 347 milyonu aşan nüfusuyla üçüncü sırada yer alan ABD, 285 milyon nüfusla en kalabalık Müslüman ülke Endonezya, 255 milyon nüfuslu Pakistan, 237 milyon nüfusla Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya ve 212 milyon nüfusla Güney Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya’dan oluşuyor.