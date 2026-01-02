Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan veriler baz alınarak yapılan tahminlere göre dünya nüfusu, 2025 yılında 8,2 milyarı aştı. 2025 itibarıyla dünya genelinde nüfusu 100 milyon sınırını aşan 16 ülke bulunuyor. Nüfus bakımından küresel liderler olan Çin ve Hindistan, milyar sınırını aşan iki ülke iken, bu iki ülke birlikte dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyor. İtalya’da 100 yaşın üzerindeki nüfus, 2009 yılına oranla iki kat arttı. Dünyanın en kalabalık şehri Cakarta oldu.
Dünya nüfusu 8 milyarı aştı. 1998’de 6 milyar, 2010’da 7 milyar, 2022’de 8 milyar seviyesine ulaşan dünya nüfusu, BM verileri temel alınarak yapılan farklı tahminlere göre günümüz itibarıyla 8,2 ila 8,3 milyar arasında bulunuyor.
Nüfusu 100 milyonu aşan 16 ülke bulunuyor
Nüfusu 100 ila 200 milyon arasında olan ülkeler arasında ise Bangladeş, Rusya, Etiyopya, Meksika, Japonya, Mısır, Filipinler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Vietnam yer alıyor.
Avrupa, demografik zorluklarla karşı karşıya
Nüfusu azalan Çin, doğum kontrolünü daha pahalı hale getirdi
Ülkenin uzun vadeli istikrarını tehdit eden düşük doğum oranına karşı Çin’de, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hükümet çeşitli doğum kontrol ürünlerine yüzde 13 oranında katma değer vergisi uygulamaya başladı. Bu karar ile 1993 yılında tüm doğum kontrol ürünlerini vergiden muaf tutma kararı rafa kaldırılmış oldu. Toplam nüfusu son 3 yıldır istikrarlı bir şekilde azalan Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını 2023’te Hindistan’a devretmişti.
İtalya’da 100 yaşın üzerindeki nüfus iki kat arttı
Güney Avrupa ülkesi İtalya’da 100 yaşın üzerindeki nüfus, 2009 yılına oranla iki kat arttı. 2025’te bir asrı deviren İtalyanların sayısı, 2009 yılına nazaran yaklaşık iki kat artarak 23 bin 548 kişi oldu. Yüz yaşın üstündeki İtalyanların yüzde 82,6’sını kadınlar oluşturdu.
Yüz yaşın üstündeki nüfus Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerde de hızlı bir artış gösterirken, yüz yaşın üstündekilerin en yüksek oranda olduğu ülkeler ise Fransa, İtalya ve Yunanistan oldu.
Dünyanın en kalabalık şehri unvanı, Tokyo’dan Cakarta’ya geçti
2025 yılında Endonezya’nın başkenti Cakarta, 42 milyon nüfusla dünyanın en kalabalık şehri unvanını Japonya’nın başkenti Tokyo’dan devraldı. Cakarta’ya 37 milyon nüfusla Bangladeş’in başkenti Dakka izlerken, Tokyo ise 33 milyon nüfusla üçüncü sırada yer aldı. Sıralamadaki radikal değişim, BM’nin nüfus tahminlerinde şehir, kasaba ve kırsal alanları sınıflandırma biçiminde daha tutarlı olan yeni bir metodolojiyi benimsemesinden sonra gerçekleşti.