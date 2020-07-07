Ekşi maya, yerel un, gerçek tohumuyla Anadolu ekmeği: Nihayet dergi temmuz sayısında ekmeği masaya yatırdı

Salgınla başlayan zorunlu ev hapsi günlerinde sosyal medyayı evde yapılan ekmek fotoğrafları, videoları kapladı. Hayatı evde sürdürmeye çalışırken bir yandan da adeta ekmekle yeniden tanışmış gibiydik. Sağlıklı ekmek yemek, bunun için evlerde ekmek yapmak önemli ama ekmeği yeni keşfediyor gibi davranmak da, bizzat ekmek memleketi olan bu topraklara biraz haksızlık. Nihayet dergi yeni sayısında ekmeği masaya yatırıyor. Ekşi maya, yerel un, gerçek tohumuyla Anadolu ekmeğini...

Dosya, Abdullah Uğur’un Önce Ekmek başlıklı yazısıyla açılıyor. Uğur bu yazıda ekmeğin Hz. Adem’den başlayan hikâyesini anlatıyor.

Fodladan Lavaşa Anadolu Ekmekleri yazısı ise Kübra Kuruali Yaşar ve Merve Akbaş imzasını taşıyor ve birbirinden özel ekmeklerle bizi tanıştırıyor.

HAYAT Nihayet dergiden korumamız gereken doğaya İslami bakış

Gerçek ekmek için köklerinize sarılın

Yıllardır evinde ekmek yapan Murat Demirtaş da heykeltraşlıktan ekmekçiliğe giden yolunu Merve Akbaş’a anlatıyor. Demirtaş, “Gerçek ekmek için köklerinize sarılın” diyor.

Büşra Şavlı ise “Gerçeğin Lezzeti: Türkiye’de Artizan Ekşi Mayalı Ekmek Trendi” başlıklı yazısı ile ekşi mayalı ekmeğin popülaritesini sorguluyor.

Anadolu’yu gezerek yerel atalık tohumları toplayan ve bunları çoğaltmaya çalışan Burak Soykan ise yaşadıklarını Kübra Kuruali Yaşar’a anlatıyor. Soykan, “Yirmi sekiz farklı atalık tahılı biyoçeşitlilik seçki alanında çoğaltıyoruz” diyor.

Meseleye farklı bir açıdan yaklaşan Ümit Aksoy da “Anadolu’yu Mayalayanlar İçin Şarkı” başlıklı bir yazı ile dosyaya katkı sağlıyor.

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Nihayet dergi temmuz sayısı kapağı.

Nihayet’in Kayıtlar, Hayat Memat ve Kültür Atlası sayfalarında da okuru birbirinden önemli yazılar bekliyor.

GÜNDEM Altın hırsızlarına operasyon

Mustafa Özel , “Kapitalizm, Sanat ve İktidar”

, “Kapitalizm, Sanat ve İktidar” Kemal Sayar , “Maskeli Hayat” yazılarıyla okurla buluştu.

, “Maskeli Hayat” yazılarıyla okurla buluştu. Necati Tonga , Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kitaplarda yer almayan üç yazısını okurla paylaştı.

, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kitaplarda yer almayan üç yazısını okurla paylaştı. Kemal Tahir’in Bir Mülkiyet Kalesi adlı eserinin kahramanı Mahir Efendi’yi Ömer Yalçınova kaleme aldı.

kaleme aldı. Cihan Aktaş , ABD’de yaşanan ırkçılık protestolarına farklı bir açıdan yaklaştı: “Birbirimizin Yerinde Olabilirdik!”

, ABD’de yaşanan ırkçılık protestolarına farklı bir açıdan yaklaştı: “Birbirimizin Yerinde Olabilirdik!” Ömer Torlak , “İnsan mı Muhite, Muhit mi İnsana Muhtaç?” başlıklı yazısıyla bir muhite mensubiyeti ve muhit kavramını irdeledi.

, “İnsan mı Muhite, Muhit mi İnsana Muhtaç?” başlıklı yazısıyla bir muhite mensubiyeti ve muhit kavramını irdeledi. Elif Eda, Boşluk filmini Aybala Hilâl Yüksel’e anlattı: “Hiçbir Rol Mutlak Değil”

Ayrıca,

Elvida Ünal, “Xi’an Gezisinden Notlar” başlıklı yazısıyla Çin Müslümanlarını, Mustafa Uçurum, “Telefonun Zilinde Derin Anlamlar Gizli” diyerek camilerde çalan telefonları, Ümit Aksoy da Türk halk müziği sanatçısı Davut Sulari’yi kaleme aldı.

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HAYAT Nihayet dergiden çok konuşulacak bir sayı: Cinsiyetsiz toplum tehdidi

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