En güzel rehber baba

Babam benim ilk idolümdür. Açık yürekliliğiyle, mertliğiyle, cömertliğiyle, güçlü duruşuyla, fikirlerimizi önemsemesiyle, her konuda istişare etmesiyle, her daim sevgi dolu kalbiyle hayranlıkla örnek aldığım biridir. Her zaman varlığıyla anneme, bana, kardeşlerime güç verir, her konuda bize umut olur ve hayatımıza en büyük desteği sağlar. Babam ailesine, çocuklarına ve etrafına karşı hep çok iyi bir örnek oldu. Bizleri hiç kimseye muhtaç etmediği gibi, ayaklarımızın üzerinde dimdik durmayı da öğretti. Türlü zorlukların üstesinden gelirken de her başarımızda da gururla yanımızda oldu. Yıllardır fayansları yere işlediği o güçlü elleriyle elimizi kavrayıp her zaman kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı, çalışıp bu ülkeye ve bu topraklara faydalı olmamız ve geride insanlığa faydalı bir şeyler bırakmamız gerektiğini söyleyerek büyüttü. Her yönüyle “iyi ki” dedirten babamın hayatımda öğrettiği değerlerden yola çıkarak ben de bu kez ünlü isimlerin çocuklarının kapısını çaldım. Cumhuriyet’in kurucu kadrosunda yer alan isimlerden Atatürk’ün silah arkadaşı Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, edebiyatımızın çınarlarından, “Gül Yetiştiren Adam” Rasim Özdenören’in kızı Merve Özdenören İlter, Cumhuriyet dönemi edebiyatının ustalarından olan Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali, Hattat ve ressam Etem Çalışkan’ın oğlu Raci Çalışkan, yemek eleştirmeni Vedat Milor’un kızı Ceylan Handan Milor ve oyuncu Reha Özcan’ın kızı Rüya Özcan ile konuştuk. Ünlü isimlerin çocuklarına babalarıyla olan bir fotoğrafının hikâyesini anlatmalarını istedik. Ayrıca babalarından öğrendikleri ve hayatlarında her zaman kılavuzluk ettiklerinin neler olduğunu sorduk.