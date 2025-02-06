Frankfurt Kitap Fuarı’na boykot çağrısı

Yayıncılar İçin Filistin Platformu (Publishers for Palestine), İsrail’in Gazze’deki soykırım politikalarına destek verdiği gerekçesiyle 15-19 Ekim’de düzenlenecek Frankfurt Kitap Fuarı’nı boykot çağrısında bulundu. 50 ülkeden yaklaşık 600 yayınevini temsil eden platform, fuar yönetiminin İsrail’in insan hakları ihlallerine sessiz kaldığı, bu nedenle geçen yıl düzenlenen bazı etkinliklerin tartışmalara yol açtığını belirtti. Frankfurt Kitap Fuarı yönetimi 2023 sonbaharında, Filistinli yazar Adania Shibli için düzenlenecek ödül törenini iptal etmiş, bazı kurumlar fuardan çekilmişti. Platformdan yapılan açıklamada, “Frankfurt Kitap Fuarı, dünya çapında kültürel etkileşimin önemli platformlarından biri olarak, insan hakları ve adalet konularında duyarlı bir tutum sergilemek zorundadır. Filistin’deki mevcut durumun göz ardı edilmesi, fuarın evrensel değerlere bağlılığını zedeliyor. Küresel yayıncılık camiası olarak, insan haklarını savunmak ve mağdur durumdaki topluluklara destek vermek en temel sorumluluğumuzdur. Bizler, adalet ve barışın sağlanması adına Frankfurt Kitap Fuarı’nın da bu sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.