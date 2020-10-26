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Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ölümler 59'a çıktı

Grip aşısı krizi büyüyor: Ölü sayısı 59'a çıktı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde şimdi de grip aşısı tartışması başladı. Soğuk havalar öncesi grip aşısı olmak isteyenleri büyük bir tehlike mi bekliyor. Güney Kore'de grip aşısına bağlı olarak 59 kişinin öldüğü ileri sürüldü.

Haber Merkezi AA
Grip aşısı/Arşiv
Grip aşısı/Arşiv

Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 59’a çıktı.

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GRİP AŞISI OLDUKTAN SONRA ÖLDÜLER

  • Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KCDC), çoğu 70 ila 80 yaşlarında 59 kişinin grip aşısı olduktan sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Öte yandan yetkililer, "grip aşısıyla ölümler arasında doğrudan bağlantı olduğu iddiasını" yalanladı.

KCDC, "46 kişinin ölümünün aşıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, diğer 13 ölümün araştırıldığını" açıkladı.

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17 YAŞINDAKİ GENÇ AŞI VURULDUKTAN SONRA ÖLDÜ

Güney Kore'de 17 yaşındaki bir genç de grip aşısı vurdurduktan sonra yaşamını yitirmişti. Yetkililer gencin ölümünün de aşıyla ilgisinin bulunmadığı bildirmişti.

  • Güney Kore'de yaklaşık 19 milyon kişiye grip aşısı yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, aşı kampanyasına devam edileceğini duyururken, Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemeyi gözden geçirmesi gerektiğini belirtmişti.

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