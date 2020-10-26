Grip aşısı krizi büyüyor: Ölü sayısı 59'a çıktı

Estetik skandallarına rağmen güzelleşme arzusu: İnsanlar risklerini bildikleri halde neden vazgeçmiyor?

Son günlerde bitmek bilmeyen estetik skandalı haberlerine her gün yenisi ekleniyor. Güzellik uğruna sayısız kere bıçak altına yatanlar mı dersiniz yoksa merdiven altı uygulamalarla cerrahi işlem geçirenler mi… Kimi bunun bedelini canı ile öderken kimi fiziksel görüntüsünde istemediği değişimlere maruz kalıyor. Peki, insanlar risklerini bildikleri halde neden estetikten vazgeçmiyor?

