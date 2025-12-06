Yeni Şafak
Hafif ticari araçla makas atan sürücü gözaltına alındı

19:446/12/2025, Cumartesi
DHA
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı
Mersin'de hafif ticari araç sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin’de sosyal medyada paylaşılan görüntülerde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen hafif ticari aracın sürücüsü, gözaltına alındı.

Olay, Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda meydana geldi. 33 AYL 449 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün makas atarak trafikte ilerlediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği hafif ticari aracın sürücüsünü gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



#Sürücü
#Gözaltı
#Makas Atmak
