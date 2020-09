'Hastaneler dolu' iddialarına başhekimden tepki: Böyle bir şeyin mümkünatı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, vaka sayılarının arttığı bu günlerde de salgına karşı önemli bir mücadele veriyor. Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs’ta açılan hastanede bu güne kadar çok sayıda hastaya hizmet verildi.

432’si yoğun bakım olmak üzere bin 8 yatak kapasiteli hastanede uluslararası hastaların tedavisi de yapılırken Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş da sorumlu olduğu hastanelerle ilgili bilgi verdi. Adaş, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde oluşan test kuyruğu ve hastanelerin koronavirüs hastalarıyla dolduğu iddialarına yanıt verdi.

“Basit kurallara uymayınca karşımıza enfeksiyon tablosu çıkıyor”

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, “Verileri Sağlık Bakanlığı tüm toplumla paylaşıyor. Bu verileri incelediğimizde zaten Türkiye genelinde bir artış olduğunu fark edebiliyoruz. Bazı kuralları unutuyoruz bu kuralları unutmamamız lazım. Bu kadar basit kurallara uymayınca karşımıza enfeksiyon tablosu çıkıyor. Bazen bu tablo hiç tasvip etmediğimiz seviyelere gelebiliyor.

Açıldığından beri yaklaşık 50 bin kadar polikliniklere hasta geldi. Ama hasta derken bunların bir kısmı pasaport, bir kısmı covid enfeksiyonu geçirdikten sonra gelen hastalar gerek Sadi Konuk gerek buradan olsun. Bazen medyada böyle bir görüntü olduğu zaman herkes dehşete düşüyor. Bu kadar çok korona mı var, değil. Şu an burada o kadar çok paniğe yol açacak herhangi bir şey yok. Özellikle İstanbul bu konuda son derece kontrol altında” dedi.

FOTOĞRAF 16 Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde 3 yataklı servis, 3 yoğun bakım ünitesinde yüzde 100 doluluk oranıyla Covid-19'a karşı büyük mücadele veriliyor. Kendilerine bulaş riskini azaltabilmek için koruyucu önlemleri çok sıkı uygulayan sağlık çalışanları, yoğun bakımda bunaltan sıcağa rağmen tulumların içinde maske, gözlük ve siperliklerini takıp özveriyle çalışıyor. İzole alanda olan yoğun bakım doktor ve hemşireleri, dışarıyla telsiz ile bağlantı kurarak, iletişimlerini sağlıyor. Yatakları tamamen dolu olan yoğun bakımda solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan hastalar, yaşam mücadelesi verirken, tedavi gören genç hasta sayısındaki artış dikkat çekti. 'YÜZDE YÜZ DOLULUK ORANIYLA ÇALIŞIYORUZ'<br>​<br>​ Yoğun bakımda çalışırken uzun süre taktığı maske ve siperlik nedeniyle yüzünde izler oluşan Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Doktor Öğretim Üyesi Nazlıhan Boyacı Dündar, sağlık çalışanlarının mücadelesini anlattı. Dr. Dündar, normalleşmeyle birlikte sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı için vaka sayılarının özellikle temmuz ve ağustos başı itibarıyla artmaya başladığını söyledi. Dündar, Toplu sünnetlerin olması, kurban bayramı ve etkinliklerde sosyal mesafeye uyulmaması gibi sebeplerle tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da vaka sayıları çok ciddi artış gösterdi. Haziran döneminde Covid pozitif hastalara baktığımız yoğun bakım ünitelerimizi küçültme yoluna gitmiştik; ama şu an için 3 tane aktif yoğun bakımımız sadece Covid hastası bakmakta ve artan sayılardan dolayı yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaktayız. Covid hastalarına baktığımız servis sayımız haziran ayında teke düşmüştü, artan sayılarla beraber 3 servise çıktı dedi. 'YAŞ GRUBUMUZ 30'LARA İNDİ'<br>​<br>​ Dündar, son dönemde genç hasta sayısında da artış olduğuna işaret ederek, İlk salgındaki yoğun bakım hastalarımız biraz daha yaşlı gruptu özellikle 60 yaşın üstündeydi. Ama bu yeni vaka artışları ile beraber bu yaş grubumuz 30'lara kadar indi. Şu an en genç hastamız 34 yaşında ve aktif olarak takip ediyoruz. En yaşlı hastamız 93 yaşındaydı onu taburcu edebildik, sağlığına kavuşturabildik. Şu an yaşadığımız vaka artışlarında dikkati çeken şey; daha genç hastaları da, altta yatan hiçbir hastalığı olmayan hastaları da maalesef yoğun bakımlarımızda solunum yetmezliği ile yatırmamız ifadelerini kullandı. '2 GENÇ HASTANE PERSONELİMİZ YOĞUN BAKIMDA'<br>​<br>​ Dündar, yoğun bakımda 2 hastane personelini de ağır solunum yetmezliği nedeniyle cihaza bağlı takip ettiklerini söyleyerek, Bu iki personelimizin de altta yatan hiçbir hastalığı yokken çok genç yaşlarında yakalandılar. Covid sadece yaşlıları, başka hastalığı olanları etkilemiyor. En başta sağlık çalışanları olarak birebir bu hastalarla ilgilendiğimiz için risk altındayız. Tüm toplum sosyal mesafeyi korumadığı için tüm toplum risk altında. Koronavirüs ortadan kalkmış değil, tam tersine yayılmaya devam ediyor. Sadece yaşlıları ya da ek hastalıkları olanları etkilemiyor, gençleri, çocukları ve bizleri de etkiliyor. O yüzden herkesin sosyal mesafeye ve hijyene uymasını rica ediyoruz. Bu, yayılması çok kolay bir virüs olduğu için bizim hastanemizde de pek çok personel enfekte oldu diye konuştu. 'KORUYUCU PLASTİK VİRÜSÜ ENGELLEMİYOR'<br>​<br>​ Vaka sayılarının artmasının kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Dündar, bu sürecinde üstesinden tedbirlerle gelinebileceğini kaydetti. Dündar, Virüs şu an çok yaygın. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim. Maskemiz olmadan dışarıya çıkmayalım. Maske takmadan koruyucu plastik takılıyor. O virüsü engellemiyor. Çünkü virüs havada çok küçük partiküllerle geziyor. Plastik parçayı takmış olmanız açık alanlardan o virüsü almayacağınız anlamına gelmiyor. Ama maskeyi düzgün bir şekilde kullandığınız takdirde virüsü alma ihtimaliniz azalıyor. Eldivenle gezen vatandaşlarımız var; ama eldivenle her yere değiyorsunuz. Eldiveninizle bir yerlere dokunmuş olmanız sizi virüsten korumuyor. O yüzden sık sık el yıkama ile hijyeni sağlayalım. Eldiven el hijyeni sağlamaz ifadelerini kullandı. 'İYİLEŞEN HASTALARI GÖRÜNCE SEVİNİYORUZ'<br>​<br>​ Yoğun bakım hemşiresi Nuray Delen ise ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalarak yoğun bakımdaki zorluklarla mücadele etmenin çok zor olduğunu söyledi. İyileşen hastaları görünce çok sevindiklerini kaydeden Delen, Giderken de onları uğurlamak güler yüzlerini görmek paha biçilemez bir şey. Hastaların bütün bakımlarını bizler sağlıyoruz. Çok büyük emekler var. Biz birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Bir telsizimiz var içerisi dışarısı olarak onunla da iletişim sağlıyoruz. Bu zorlu süreçte gerçekten sağlık çalışanlarının çok büyü emeği var dedi. Yoğun bakıda genç hasta sayısı arttı Yoğun bakımda genç hasta sayısı arttı Yoğun bakımda genç hasta sayısı arttı Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü Ankara'da yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitelerini görüntülendi. Yatakların tamamı dolu olan yoğun bakımda, genç hasta sayısının fazla olması dikkat çekti.



“Mutlaka gelenlerin yanında en az bir ya da iki kişi oluyor”

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde oluşan test sıralarıyla ilgili konuşan Adaş, “Medyada Sadi Konuk’ta test yapıldığı haberi çıktı. Herkes tabi hücum etti. Biz belirli yerlerde hastaları toplamak ve bunları toplarken de açık havada toplamayı planladık. O konuda çok eleştiri aldık ama takdir edersiniz ki kapalı alanda bir hastalığın yayılmasıyla açık alanda yayılması arasında çok farklı oluyor. Mutlaka gelenlerin yanında en az bir ya da iki kişi oluyor. Birbirleriyle sohbet başlıyor, biraz sonra o izolasyon bozulmuş oluyor” diye konuştu.

“Mesafelerinizi koruyun, maskenizi çıkarmayın”

Prof. Dr Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Adaş, “ Pasaport polikliniğini içeriye taşıdık. PSR kabinleri yoktu, negatif basınçlı kabinler yaptık. Hem diğer polikliniklerde hem de burada çünkü PSR alınırken hasta çıktığı zaman bir bulaşı olmasın diye.

İçerideki hava tamamen alınıyor. Kırmızı ve yeşil ışıklar var. Yeşil oluncaya kadar kimse giremiyor çünkü havanın temizlenmesi lazım. Hem yoğun bakımda hem serviste yatan hastalar için negatif basınçlı odalar çok önemli. Temel kurallara lütfen uyunuz. Mesafelerinizi koruyun, elinizi yüzünüzü yıkayın, maskenizi çıkarmayın. Sağlıklı beslenme ve düzgün uyuma, kötü alışkanlıklardan vazgeçme önemli” şeklinde konuştu.

“Yatan hastanın kayıtlarını bir sürü insan görüyor"

Hastanelerde daha fazla hasta olduğuna yönelik iddialar üzerine konuşan Adaş, “Dolan bir hastanemiz yok şu an için. Bazen medyada ‘hastanelerde yer yok’ ifadeleri oluyor. İstanbul için rahat konuşabilirim. Çünkü biz başhekimler toplantısı yapıyoruz ya da sayın Sağlık Bakanı geliyor toplantı yapılıyor.

Yani şu anda her hastanenin mevcut kapasitesi dolmuş değil, zaten bizim Bakırköy’deki kampüsümüz şu an normal hastalar için hizmet veriyor. Eğer çok acil, istenmeyen durumlar çıkarsa biz orayı da kullanırız. Ama şu an öyle bir şey yapmıyoruz.

Şöyle terimler kullanılıyor; aslında on misli beş misli ama saklanıyor. Arkadaşlar bunu saklayamazsınız böyle bir şey olmaz, yatan hastanın kayıtlarını bir sürü insan görüyor zaten. Nereye kadar yapabilirsin. 10 yıl, 20 yıl sonra da bu veriler duracak. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Bizi çok rencide eden bir haber bu.

Hiç ummadığımız ülkelerden bile hasta geldi. İngiltere, Almanya Haiti’den bile var. Vatandaşlar lütfen soğukkanlı olsunlar, devletin etkili mercilerinin verdiği beyanları dikkate alsınlar. Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de aşı çalışmaları var, inşallah başarılı sonuçlar alınır” diye konuştu.

