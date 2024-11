Hocalarımla çalışmak tarif edilemez bir bahtiyarlık

Doğu Dilleri ve Edebiyatlarının Kaynakları/Sources of Oriental Languages and Literatures adlı kitap serisi ile Türklük Bilgisi Araştırmaları, orijinal adıyla “Journal of Turkish Studies”, Amerika Birleşik Devletleri’nin seçkin okullarından Harvard Üniversitesi’nde Türk, İslâm ve Orta Asya kültürlerinin ana kaynaklarını araştırmak ve yayımlamak üzere uzun yıllardır yayın hayatına devam ediyor. Eski Türk dilleri profesörü Şinasi Tekin’in öncülüğünde çıkarılan derginin ilk sayısı, 1977’de Fahir İz’le birlikte ve Yakın Doğu Dilleri Ve Medeniyetleri Bölümü bünyesinde neşredilmiş. Birkaç sayı sonra dergiye Prof. Dr. Gönül Tekin ve Emeritus Prof. Dr. Günay Kut gibi kıymetli isimler editör olarak dahil olmuş. Kesintisiz biçimde günümüze kadar devam eden bu yayın faaliyetinin en genç ve üçüncü editörü ise Dr. Ozan Kolbaş. Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik döneminde kaleme alınmış edebî eserlerin tahlili ve klasik Türk edebiyatının mitolojik kökenleri üzerine çalışmalar yapan Kolbaş, henüz lisans üçüncü sınıftayken Prof. Dr. Gönül Tekin ile bir konferans sonrası tanışmış. 2016’da ise yüksek lisans tezinde içinden çıkamadığı durumlarda sık sık hocanın kapısını çalmış. Bu vesileyle Prof. Dr. Günay Kut ile de bir araya gelmiş. Böylece aralarında uzun yıllar sürecek güçlü bir hoca-talebe ilişkisi doğmuş. “Hocalar kalemle yazmaktan, kağıtla haşır neşir olmaktan zevk alan bir neslin çocukları. Bense Eski Türk Edebiyatına fazlasıyla meraklı, teknolojinin içine doğmasa da bu kolaylığa kıyısından dâhil olmuş yeni nesilden bir talebeyim. El yazısı makalelerin yayımlanması için bilgisayara aktarılması lazım. Hocalar bu işi bana teklif etti, ben de büyük bir sevinç ve memnuniyetle kabul ettim” diyen Kolbaş hoca-talebe ilişkisinin hemen hemen bittiği bir devirde, Eski Türk Edebiyatı alanında bu iki büyük isim ile beraber çalışma fırsatı bulmasının tarif edilemez bir bahtiyarlık olduğunu söylüyor.

Derginin hikâyesinden önce, esasında dergiyle bağlantılı olan ve yine aynı kurumda, yayın hayatı Şinasi Bey tarafından başlatılan Sources of Oriental Languages and Literatures /Doğu Dilleri ve Edebiyatlarının Kaynakları (SOLL) adlı kitap serisinden bahsetmem gerekir. Çünkü derginin hikâyesi, bu kitap serisinden sonra başlıyor. Şinasi Bey, 1970 yılı öncesinde; Türk-İslâm medeniyeti dairesinde kaleme alınmış tarihî ve kültürel eserlerin incelemesiyle, transkripsiyon harfli edisyon-kritiğiyle ve tıpkıbasımıyla yayımlanması, bu sayede bilim dünyasına sunulması gerektiğini düşünüyor. Bu konuya, 1962 yılında yayımladığı bir kitap incelemesinde de değinmiş. 1970 yılında yayımlanan serinin ilk kitabı, Şinasi Bey tarafından hazırlanan Uygurca bir eserin tıpkıbasımı. Bu kitabın ön sözünde serinin amacını da açıklamış. Tabii o yıllarda yazma eserlere ulaşmak çok zor, herhangi bir eserin kopyasını elde etmek aylar sürebiliyor. Bu nedenle en temel amaçlardan biri, ulaşılması zor el yazması kaynakları İngilizce ve Türkçe birer girişle tıpkıbasım hâlinde bir nevi çoğaltıp ulaşılabilirliğini artırmak, bu sayede ilgili alanlarda çalışan araştırmacılara malzemeyi kolaylıkla işleme olanağı sunarak bu yazmalardan doğrudan doğruya yararlanmalarını sağlamak. Dizinin belli başlı üç alanı kapsayacağı da belirtilmiş: I. Türkçe kaynaklar (İslâmlık ve İslâmlık öncesi), II. İslâm kaynakları (Arapça ve Farsça), III. Orta Asya kaynakları (Moğolca, İran dilleri, Sanskrit, Tibetçe ve benzeri). Hocam Prof. Dr. Gönül Tekin, 1976 yılında Şinasi Bey’le evlenince Gönül Hanım da bu serinin en önemli ve kilit isimlerinden biri hâline geliyor.

Canla başla, bıkmadan usanmadan, ekonomik güçlükler içerisinde bu yayın faaliyetini her yıl sürdürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Eski yazı metinleri kusursuz yayımlamak bir hayli zordur. Muazzam bir dikkati gerektirir. O dönemlerde transkripsiyon harfleri dediğimiz çeviriyazı alfabesini baskıya aktarmak da ayrı bir mesai gerektirdiği gibi zorluk çıkarıyor. Her bir harfin altına üstüne cımbızlarla bu noktaları, çengelleri, çizgileri ekliyorlar vs. Neticede özellikle Türkoloji sahasında çalışan pek çok akademisyen, Şinasi Bey’in açtığı yol sayesinde, bu seriden edebiyatımız, tarihimiz ve kültürümüz için kaynak niteliği taşıyan kitaplar neşrediyor: Dîvânu Lugâti’t-Turk, Saltuk-nâme, Heşt-Behişt, Bâbür-nâme, Dânişmend-nâme, Battal-nâme ve Çeng-nâme bir çırpıda aklıma gelenler. Hocam, Emeritus Prof. Dr. Günay Kut da hemen hemen başından beri yayımların editörleri arasında. Gelen kitaplar birlikte değerlendiriliyor, karar veriliyor ve editörlük süreci başlıyor. Bu serinin önemli bir diğer amacı, henüz yolun başındaki genç akademisyenlerin çalışmalarını yayımlayarak onlara akademik dünyada yol açmak. Editörlük süreci, kitabın yazarıyla birlikte masa başında çalışılarak ilerliyor. Bu süreç, gençlere bu büyük hocalarla çalışma ve onların onlarca yıllık meslekî deneyimlerinden faydalanma imkânı sunarken aynı zamanda bir okul vazifesi de görüyor. Her yıl bu seriden beş cilt kitap neşrediliyor. Bugünden bakıldığında bu seri, yıllar içerisinde Türkoloji araştırmalarının en prestijli serilerinden biri hâline geliyor. Prof. Dr. Nuran Tezcan, bir yazısında bu yayın faaliyetini özellikle “eski edebiyat alanında bilimselliğin ölçütü” olarak değerlendiriyordu. Bu sene, serinin 54. yılı ve 160-164. ciltlerini yayımlayacağız. Bu uzunca ama önemli girizgâhın ardından şimdi derginin hikâyesine dönebilirim, yani 1977 senesine. Kitap serisi devam ederken Şinasi Bey’in aklına bu yayımlara paralel olarak yine aynı amaçlar doğrultusunda bir dergi neşretmek fikri geliyor. Bahsettiğim sahalarda çalışan akademisyenlerin, çalışmaları neticesinde ulaştıkları sonuçları akademik dünyayla özgürce paylaşabilecekleri, istedikleri dilde yayın yapabilecekleri, kelime ve sayfa sınırı olmayan bir mecra yaratma fikri. Neticede, Kuzey Amerika’nın ilk Türkoloji dergisi olan TUBA’nın birinci cildi, 1977 yılında Prof. Dr. Fahir İz ve Prof. Dr. Şinasi Tekin’in editörlüğünde yayımlanmış oluyor.