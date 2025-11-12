FETÖ, medya ve mafya ilişkilerini ele alarak örgütün kirli ağlarını gözler önüne seren "Karanlık İmparatorluk" belgeseli, Trabzon ve Samsun'da seyirciyle buluştu. Yapımcı Üzeyir Çakmaktaş, “Tehlike geçmiş gibi görünse de aslında hala tam anlamıyla geçmedi. Toplumun bu karanlık yapının gerçek yüzünü daha iyi anlamasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Mafya, medya ve FETÖ ilişkilerini derinlemesine ele alan yapım, örgütün kirli ağlarını ve iş insanlarına yönelik çökme yöntemlerini çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor. Belgesel, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutarken, FETÖ’nün yalnızca ideolojik değil, aynı zamanda mafya vari yöntemlerle ekonomik ve psikolojik tahakküm kurduğunu belgelerle anlatıyor.
Yapımcı Üzeyir Çakmaktaş, gösterimlerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: