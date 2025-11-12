Yeni Şafak
'Karanlık İmparatorluk' belgeseli Trabzon ve Samsun’da seyirciyle buluştu

'Karanlık İmparatorluk' belgeseli Trabzon ve Samsun’da seyirciyle buluştu

21:2212/11/2025, Çarşamba
FETÖ, medya ve mafya ilişkilerini ele alarak örgütün kirli ağlarını gözler önüne seren "Karanlık İmparatorluk" belgeseli, Trabzon ve Samsun'da seyirciyle buluştu. Yapımcı Üzeyir Çakmaktaş, “Tehlike geçmiş gibi görünse de aslında hala tam anlamıyla geçmedi. Toplumun bu karanlık yapının gerçek yüzünü daha iyi anlamasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını Üzeyir Çakmaktaş’ın, yönetmenliğini ise Ceyhun Bozkurt ve Ahmet Bikiç’in üstlendiği
“Karanlık İmparatorluk”
adlı belgesel, Trabzon ve Samsun’da sinemaseverlerle buluştu.

Mafya, medya ve FETÖ ilişkilerini derinlemesine ele alan yapım, örgütün kirli ağlarını ve iş insanlarına yönelik çökme yöntemlerini çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor. Belgesel, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutarken, FETÖ’nün yalnızca ideolojik değil, aynı zamanda mafya vari yöntemlerle ekonomik ve psikolojik tahakküm kurduğunu belgelerle anlatıyor.


Yapımcı Üzeyir Çakmaktaş, gösterimlerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“Tehlike geçmiş gibi görünse de aslında hala tam anlamıyla geçmedi. Amacımız, bu belgeseli 81 ilde ve tüm Türkiye’de izleyiciyle buluşturmak. Toplumun bu karanlık yapının gerçek yüzünü daha iyi anlamasını istiyoruz.”

Türkiye’nin farklı şehirlerinde gösterimleri sürecek olan
“Karanlık İmparatorluk”
, sadece geçmişte yaşananları değil, bugün hala süren tehlikelere de dikkat çekerek izleyiciyi düşünmeye davet ediyor.


