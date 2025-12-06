Kütahya Tavşanlı’da 36 kız hafız için görkemli icazet töreni

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Kavaklı Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 36 hafız için görkemli bir icazet töreni düzenlendi.





Kursun 29. Hafızlık İcazet Merasimi, Tavşanlı Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende, salon hıncahınç dolarken, merasimde büyük bir manevi coşku yaşandı.





Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Tavşanlı İlçe Müftüsü açılış konuşmasını gerçekleştirdi.





Programa katılan önemli isimler arasında; daha önce Kütahya İl Müftülüğü görevini yürütmüş olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti İlçe Başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, İl Müftü Yardımcıları Tahsin Ekim ve Gülay Demirci, çevre ilçelerin müftüleri (Hisarcık, Domaniç, Emet, Çavdarhisar, Simav, Gediz) ile birlikte çok sayıda vatandaş yer aldı.





Merasim boyunca manevi atmosfer üst düzeydeydi. Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer’in etkileyici Kur’an tilaveti, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Yeni hafızlar da okudukları ilahilerle programa ayrı bir güzellik kattı.





Törende en çok alkış alan ve duygusal anların yaşandığı bölüm ise, 36 kız hafızın babalarının sahneye çıkarak evlatlarını tek tek tebrik etmesi oldu. Bu anlar, salonda büyük bir takdirle karşılandı.





Programın sonunda, protokol üyeleri ve milletvekilleri birer konuşma yaparak hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti, genç hafızlara hayat boyu başarılar diledi.







