Medya dünyası sahurda buluştu

Medya camiasında bir "Ramazan klasiği" haline gelen ve bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen sahur programı, ulusal basın mensuplarını bir araya getirdi. Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Fazıl Ergüt tarafından organize edilen ve 17 yıldır büyük bir istikrarla devam eden buluşma, sektördeki dostluk bağlarını bir kez daha tazeledi.