Medya dünyası sahurda buluştu

Duayen iletişimci Fazıl Ergüt’ün öncülüğünde 17 yıldır aralıksız sürdürülen Geleneksel Sahur Programı, bu yıl da medya sektörünün önemli isimlerini aynı masada buluşturdu.
Medya camiasında bir "Ramazan klasiği" haline gelen ve bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen sahur programı, ulusal basın mensuplarını bir araya getirdi. Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Fazıl Ergüt tarafından organize edilen ve 17 yıldır büyük bir istikrarla devam eden buluşma, sektördeki dostluk bağlarını bir kez daha tazeledi.
MEDYA AYNI MASADA
Gazetelerden televizyon kanallarına, dijital mecralardan internet haber merkezlerine kadar medyanın her kolundan yoğun katılımın olduğu gecede medya patronlarından genel yayın yönetmenlerine, sahadaki muhabirden editöre kadar herkes aynı sofrada buluştu.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Ergüt, 17 yıl önce başlayan bu anlamlı geleneğin bugün dev bir aile buluşmasına dönüştüğünü söyledi. Sektörün nabzının tutulduğu bu özel gece, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.