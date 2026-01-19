Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Mersin'de drift atan sürücüye 60 bin 936 lira para cezası

Mersin'de drift atan sürücüye 60 bin 936 lira para cezası

22:4219/01/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Trafik Jandarması ekipleri
Trafik Jandarması ekipleri

Mersin'de Trafik Jandarması ekipleri, trafik güvenliğine tehlikeye atarak toplam 60 bin 936 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Mersin'de muayene süresi geçmiş araçla trafiğe çıkarak drift atan sürücüye 60 bin 936 lira para cezası kesildi.

Mersin'in Mut ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, muayene süresi geçmiş araçla trafiğe çıkarak drift atan sürücü M.S., yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokarak drift atmak ve muayenesi geçmiş araçla trafiğe çıkmaktan M.S.'ye toplam 60 bin 936 TL cezai işlem uygulandı ve sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.



#Drift
#Sürücü
#Mersin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Maçlar saat kaçta? Devler Ligi'nde 7. haftanın maç programı ve canlı yayın kanalları