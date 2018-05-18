Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
HayatMüzikle tedavi birçok hastalığa iyi geliyor
GENEL SAĞLIK

Müzikle tedavi birçok hastalığa iyi geliyor

Müzik birçok hastalığın rehabilitasyonunda yarar sağlıyor. Uzmanlar, sağlıklı bireyler dahil bütün insanların müzikten faydalanması gerektiğinin altını çizerek, müziğin birçok sistemik, nörolojik ve psikiyatrik bozukluğun rehabilitasyonunda yarar sağladığını söylüyor.

AA
​Sağlıklı bireyler dahil bütün insanların müzikten faydalanması gerekiyor.
​Sağlıklı bireyler dahil bütün insanların müzikten faydalanması gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı, aynı zamanda Kognitif Nöroloji-Nörolojik Müzik Terapi Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Şükrü Torun, müzikle terapinin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'da MS hastalarıyla buluşan ve müzik terapisi hakkında bilgi veren Torun, müziğin insanın var oluşundan bu yana hayatında yer aldığını belirtti.

Eskişehir'de Müzik Terapi Ünitesi'nde çalışmalar yaptıklarını, farklı şehirlerde de hastalarla bir araya gelerek müziğin iyileştirici gücünü anlattıklarını ifade eden Torun, müzikle terapiyi modern tıbbın tamamlayıcısı ve bu alanı destekleyici bir dal olarak gördüklerini vurguladı.

Müzik modern tıbbın tamamlayıcısı

Anadolu'da binlerce yıl önce şifahanelerde müziğin tedavi amaçlı kullanıldığını anlatan Torun, dünyada da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra müzikle tedavinin bir bilim disiplini olarak gelişmeye başladığını kaydetti.

Torun, müzik terapinin, hareket, duyu, biliş ve duygu durum bozukluklarında işlevselliği artırmaya yönelik modern nörolojik rehabilitasyon yaklaşımları arasında giderek daha önemli konuma sahip olduğunu belirterek, müzik terapi uygulamalarının, tek başına hastalıkları iyileştirmek ya da modern tıbbi ve cerrahi tedavilerin yerine geçmek gibi bir amaç taşımadığını dile getirdi.

Herkesin müziğe ihtiyacı var

Müziğin, birçok nörolojik ve psikiyatrik bozukluğun rehabilitasyonunda yarar sağladığını belirten Prof. Dr. Torun, "Sağlıklı bireyler dahil, bütün insanların müzikten faydalanması gerekiyor. Her ton, her melodi, her ritim, kısacası her müzik insan beyninde, belleğinde bir duygu, bir anı, bir hikaye ile yaşar. Sağlıklı bireyler dahil bütün insanların müzikten faydalanması gerekiyor" diye konuştu.

Müziğin, insan beyninin tümünü kapsayan yaygın ve çok büyük sinir şebekelerinde işlendiğine işaret eden Torun, şunları dile getirdi:

  • "Müzik terapi, 'İnsanlara müzik dinletelim, konser verelim, iyileştirelim' değildir. Müziği, bir araç olarak kullanıp bir terapi sürecini yürütmektir. Ses varsa müzik vardır, müzik varsa duygu vardır. Müzik unutulmaz. Hasta depresyondaysa, yürüyüş bozuklukları varsa, unutkanlıkları varsa müzik terapi uygulanabiliyor. Hasta ve danışanla beraber sürdürülüyor. Araç müzik ama hedef tedaviye yönelik terapidir. Müzik terapisi, halen ilaçla tedavi olanakları kısıtlı olan nörolojik hastalıklara iyi geliyor. Çalışmalarımız, hastaların beyinlerinde depolanmış olan müzik dağarcığının bozulmadığını gösteriyor. Bu nedenle müzikle terapiyi önemsiyoruz. Çocukların gelişim ve eğitim süreçlerinde, duyu, hareket entegrasyonunun desteklenmesi için de müzik önemlidir. Müzik terapi, hareket, duyu, biliş ve duygu durum bozukluklarında işlevselliği artırmaya yönelik modern nörolojik rehabilitasyon yaklaşımları arasında giderek daha önemli konuma sahip olmaktadır."

Çeşitli enstrümanlar çalabilen Torun, terapilerde hastalara klasik müzik, Türk müzikleri başta olmak üzere çeşitli tarz müzik dinlettiklerini ve ritim tutturduklarını kaydetti.

Şarkılarımı adliyede yazıyorum
HAYAT
Şarkılarımı adliyede yazıyorum

İpuçları satır aralarında gizli
HAYAT
İpuçları satır aralarında gizli

Tatlıses’ten 9 yıl sonra bir ilk
HAYAT
Tatlıses’ten 9 yıl sonra bir ilk

Stres ile baş etmenin 25 yolu
HAYAT
Stres ile baş etmenin 25 yolu

Uyku bozukluğu psikolojiyi bozuyor
HAYAT
Uyku bozukluğu psikolojiyi bozuyor

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.