RTÜK'ün ceza kestiği Jasmine dizisi HBO Max tarafından Türkiye kataloğundan çıkarıldı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı sahnelerini “milli ve manevi değerlere, genel ahlâka aykırı” bulduğu Jasmine dizisine idari para cezası keserek ilgili bölümlerin kaldırılmasına hükmetti. Gelişmelerin ardından HBO Max Türkiye, yapımı platformdan tamamen çıkarma kararı aldığını duyurdu.