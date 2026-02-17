RTÜK'ün ceza kestiği Jasmine dizisi HBO Max tarafından Türkiye kataloğundan çıkarıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bazı sahnelerini katalogdan çıkarttırdığı “Jasmine” dizisi için bu kez tamamen yayından kaldırma kararı alındı. HBO Max, yapımın tüm bölümlerinin Türkiye kataloğundan çıkarılacağını duyurdu.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı sahnelerini “milli ve manevi değerlere, genel ahlâka aykırı” bulduğu Jasmine dizisine idari para cezası keserek ilgili bölümlerin kaldırılmasına hükmetti. Gelişmelerin ardından HBO Max Türkiye, yapımı platformdan tamamen çıkarma kararı aldığını duyurdu.
Kurulun daha önce aldığı kararla dijital yayın platformuna yüzde 5 oranında idari para cezası uygulanmış, söz konusu sahnelerin genel ahlâk ve milli değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle yaptırım kararı verilmişti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “18 Şubat Çarşamba akşamı HBO Max Türkiye’ye veda etse de başka topraklarda açmaya devam edecek.”