Sırların sergisi

Çini tasarımcısı Emel Basut Gemici ve öğrencileri tarafından hazırlanan Sırlı Hikayeler Çini Sergisi Altunizade Kültür Merkezi’nde açıldı. Birçok çini örneğinin hikayeleriyle yer aldığı sergi, 2 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergideki eserlerde kimi zaman Fatih’in İstanbul’una, kimi zaman Kudüs’ün Çilesi’ne, kimi zamansa Mesnevi’deki kuşlara kulak verecek, kendi benliğinizi orada seyre dalacaksınız.

“Sırlı Hikâyeler” sergisi

Gemici, sergi için “Bu serginin geleneksel sanatlara ilgi duyan kişilere yeni bir yön göstereceğini düşünüyorum. Geleneksel sanatlar gerek seramik gerek tuval gerekse kâğıt üzerinde kendinizi özgürce ifade edebileceğiniz bir ortam” diyor.

BÖLÜNMÜŞLÜĞE VURGU

Öğrencilerden Elif Tomar, sergide Kudüs’ün Çilesi ismiyle sergilenen tablosu hakkında ise şunları söylüyor, “Serginin en özel tarafı hikayeleri oluştururken sevdiğimiz etkilendiğimiz olayları dikkate almamızdı. Kudüs’ü, anlatmak ve bölünmüşlüğünü vurgulamak istedim. Anlatırken de portakal, zeytin ve hurma ağaçlarıyla resmettim.”

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Emel Basut

Emel Çağlar ise “Hocamız sergi için ‘Bana hikayenizle geleceksiniz’ dediğinde, insanı insana hikayelerle anlatan, geçen zaman içinde anlamını yitirmeyecek olan Hz. Mevlana’dan yola çıkmak istedim. Mesnevi’de geçen kuş metaforu üzerinden kuşlar, aynalar ve dönen kafesi ortaya çıkardım.”