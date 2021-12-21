Hayat Sırların sergisi
KÜLTÜR SANAT

Sırların sergisi

Çini ustası Emel Basut Gemici ve öğrencilerinin hazırladığı “Sırlı Hikâyeler” sergisi yaşanmışlıkları sanatla anlatıyor. Her eserin farklı bir anlam barındırdığı sergi, zaman ve mekan olarak sizi farklı anlara taşıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sırların sergisi
“Sırlı Hikâyeler” sergisi

Çini tasarımcısı Emel Basut Gemici ve öğrencileri tarafından hazırlanan Sırlı Hikayeler Çini Sergisi Altunizade Kültür Merkezi’nde açıldı. Birçok çini örneğinin hikayeleriyle yer aldığı sergi, 2 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergideki eserlerde kimi zaman Fatih’in İstanbul’una, kimi zaman Kudüs’ün Çilesi’ne, kimi zamansa Mesnevi’deki kuşlara kulak verecek, kendi benliğinizi orada seyre dalacaksınız.

“Sırlı Hikâyeler” sergisi
“Sırlı Hikâyeler” sergisi

Gemici, sergi için “Bu serginin geleneksel sanatlara ilgi duyan kişilere yeni bir yön göstereceğini düşünüyorum. Geleneksel sanatlar gerek seramik gerek tuval gerekse kâğıt üzerinde kendinizi özgürce ifade edebileceğiniz bir ortam” diyor.

BÖLÜNMÜŞLÜĞE VURGU

Öğrencilerden Elif Tomar, sergide Kudüs’ün Çilesi ismiyle sergilenen tablosu hakkında ise şunları söylüyor, “Serginin en özel tarafı hikayeleri oluştururken sevdiğimiz etkilendiğimiz olayları dikkate almamızdı. Kudüs’ü, anlatmak ve bölünmüşlüğünü vurgulamak istedim. Anlatırken de portakal, zeytin ve hurma ağaçlarıyla resmettim.”

Emel Basut
Emel Basut

Emel Çağlar ise “Hocamız sergi için ‘Bana hikayenizle geleceksiniz’ dediğinde, insanı insana hikayelerle anlatan, geçen zaman içinde anlamını yitirmeyecek olan Hz. Mevlana’dan yola çıkmak istedim. Mesnevi’de geçen kuş metaforu üzerinden kuşlar, aynalar ve dönen kafesi ortaya çıkardım.”

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