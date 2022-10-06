Sultan gömlekleri Bosna’da.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna, peygamber efendimizin doğum günü etkinlikleri vesilesiyle bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde “Dualı Sultan Gömlekleri” isimli serginin açılışı gerçekleşti. Serginin sahipliğini Mehmet ve Ayşe Vanlıoğlu üstlendi. Vanlıoğlu, gömlek tasarımlarının kendilerine ait olduğunu belirterek, “Ham bir bez üzerine Osmanlı padişahlarının serdengeçtilerini, savaşta iç gömlek olarak giydiklerinin replikasını yaparak gençler ve halkla buluşturuyoruz” dedi. 25 replika gömleğin orijinalleri ise Topkapı Sarayı’nda sergileniyor. 11 sanatçının eserinin yer aldığı sergi, başkentteki Brusa Bezistanı’nda 11 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.