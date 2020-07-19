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Hayat TÜİKin açıkladığı uluslararası göç istatistiklerine göre Türkiyeye 677 bin 42 kişi göç etti
AKTÜEL

TÜİK'in açıkladığı uluslararası göç istatistiklerine göre Türkiye'ye 677 bin 42 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ait Uluslararası Göç İstatistikleri'ni açıkladı. Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TÜİK her yıl olduğu gibi bu yılda Uluslararası Göç İstatistikleri'ni açıkladı. 2019 yılına ait istatistiklere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,4'ünü erkekler, yüzde 45,6'sını ise kadınlar oluşturdu.

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Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 578 bin 488'ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü T.C. vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

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Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 13,3 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,2 ile 20-24 ve yüzde 11,6 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15,2 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13 ile 30-34 ve yüzde 12,6 ile 20-24 yaş grubu izledi.

En fazla göç alan şehirleri ise galeriyi tıklayarak öğrenebilirsiniz.

TÜİK uluslararası göç istatistiklerini açıkladı: Yurt dışından Türkiye'ye 677 bin 42 kişi göç etti
FOTOĞRAF 14
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TÜİK verilerine göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu.
Title
Göç eden nüfusun yüzde 54,4'ünü erkekler, yüzde 45,6'sını ise kadınlar oluşturdu.
Title
Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşları, 578 bin 488'ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu
Title
Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu.
Title
Göç eden nüfusun yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.
Title
Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü T.C. vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.
Title
Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 13,3 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü.
Title
Bu yaş grubunu yüzde 12,2 ile 20-24 ve yüzde 11,6 ile 30-34 yaş grubu izledi.
Title
Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15,2 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü.
Title
Bu yaş grubunu yüzde 13 ile 30-34 ve yüzde 12,6 ile 20-24 yaş grubu izledi.
Title
Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 45,3 oranı ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u, yüzde 9,2 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 3,5 ile Bursa ve yüzde 2,2 ile İzmir takip etti.
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Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 42,5 oranı ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u, yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 5,4 ile Antalya, yüzde 3,4 ile İzmir ve yüzde 3,2 ile Bursa izledi.
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Türkiye'ye 2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, yüzde 13,8 ile Türkmenistan, yüzde 8,2 ile Afganistan, yüzde 7,5 ile Suriye ve yüzde 7,3 ile İran vatandaşları izledi.
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Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23,9 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, yüzde 7,3 ile İran, yüzde 6,8 ile Afganistan, yüzde 6 ile Azerbaycan ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.
TÜİK uluslararası göç istatistiklerini açıkladı: Yurt dışından Türkiye'ye 677 bin 42 kişi göç etti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ait Uluslararası Göç İstatistikleri'ni açıkladı. Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu.

Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu
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Erzurum- Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 65,68
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Amasya- Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 66,02
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Kırşehir- Mutluluk düzeyi: Yüzde 67,2
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Aksaray- Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 67,84
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Kahramanmaraş- Kentin mutluluk düzeyi: Yüzde 68,19
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Sakarya- Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 69,64
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Bolu- Şehrin mutluluk düzeyi:Yüzde 70,15
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Isparta- Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 70,35
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Hakkari- Mutluluk düzeyi: Yüzde 70,58
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Balıkesir- Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 70,73
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Şırnak- Mutluluk düzeyi: Yüzde 71,36
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Siirt- Kentin mutluluk düzeyi: Yüzde 71,65
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Uşak- Mutluluk düzeyi: Yüzde 72,34
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Düzce- Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 72,77
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Çankırı- Mutluluk düzeyi: Yüzde 73,5
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Kütahya- Mutluluk oranı Yüzde 73,76
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Kırıkkale- Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 75,48
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Bayburt- Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 75,91
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Afyonkarahisar- Kentin mutluluk düzeyi: Yüzde 76,43
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Sinop- Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 77,66
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son yayınladığı verilere göre Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan şehirler açıklandı. Zirvenin sahibi, Karadeniz'in güzide şehri Sinop oldu. İşte Türkiye'nin en mutlu 20 şehri...


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