Türk resminin büyük ustası

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Çağdaş Türk resim sanatının önemli isimlerinde Muhsin Kut, 84 yaşında hayata veda etti. Usta ressam için 5 Mayıs’ta Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi’nde bir tören düzenledi. Törenin ardından Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınan öğle namazından sonra sanatçı Bakırköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Muhsin Kut, 1938 yılında İstanbul Bakırköy’de doğdu. Çocuk yaşta iken babası İbrahim Şevket Kut’u kaybetmeleri üzerine annesi ile birlikte anneannesi ve büyük babası ile yaşamaya başladı. Türkiye’de ilk renkli klişeyi yapan büyük babası Halit Hakkı Bakır, ailesinde resim yapan tek insandı ve suluboya yapmayı küçük yaşındayken ondan öğrendi.

REKLAM

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

1958’de Kabataş Erkek Lisesi’ni bitiren sanatçı “Dolmuş”, “Tef” ve “Pardon” dergilerinde karikatür çizdi. 1964’te girdiği Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Seramik Bölümü’nden 1969’da mezun oldu. Akademi yıllarında 1967‘de Uluslararası Barış Şenliği resim birincilik ödülü ile Ahmet Andiçen Seramik birincilik ödülünü kazandı. Akademi’de henüz öğrenci iken Sabri Berker’in önerisi ile Beşiktaş Resim Heykel Müzesi Milli Koleksiyonu’na eseri kabul edildi.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde başlayan eğitim hayatı, hocaları ve yol göstericileri olarak adlandırdığı Kemal Künmat, Güner Ener ile Sabri Berkel’in de etkisiyle resimde kendi tarzını bulmuştur.

Her zaman tematik bir ressam olarak belirli konular üzerine sergiler düzenledi. 1959’da Taksim Meydanı’nda ilk kişisel sergisini açan Muhsin Kut 66 yıllık sanat yaşamında yurtiçi ve yurtdışında pek çok sergide yer aldı. 1969-1974 ve 1980-1986 yılları arasında eşi Semra Kut ile birlikte Avustralya’da yaşayan sanatçı Sydney ve Brisbane’da sergiler açtı.

İNSANLAR DEĞİL BİNALAR

Seyahat ettiği ülkeleri ve özellikle de doğup büyüdüğü İstanbul’u resminin ana konusu yapan Muhsin Kut, gezgin ressamlar geleneğinin ülkemizdeki en önemli çağdaş temsilcileri arasındaydı.

REKLAM

Sokakları, çatıları, binaları, dükkanları, tekneleri, limanlarıyla ele aldığı İstanbul görünümlerinde insan figürüne yer vermedi. “İnsan koyduğun zaman resmin konusu insan; binalar, sokaklar da fon oluyor. Oysa benim süjelerim sokaklar ve binalar” demişti. Zaman zaman figürler de ortaya koydu; hatta mesleklerine göre insanları resmetti. Bu çalışmalarında ise karikatürist kimliğinden gelen dürtüyle mizahi bir yaklaşım görülüyordu. Renkçi anlayışı ve özgün boya kullanımıyla İstanbul’un türlü hallerini tuvaline aktardı.

1987’de Tekel Resim yarışmasında birincilik ödülüne ve 2009’da Türk resmine önemli katkıları nedeniyle 19. İstanbul Sanat Fuarı’nın ‘onur sanatçısı’ ödülüne layık görüldü.

Sanatçının eserleri İstanbul ve Ankara Resim Heykel Müzeleri, Avustralya’da Broken Hill Belediye Müzesi, New York Üniversitesi Abby Grey Koleksiyonu, İstanbul Modern başta olmak üzere yurtiçi ve yurt dışında birçok önemli koleksiyonda bulunuyor.

HAYAT Bu sergide kendimle hesaplaştım