Türkiye en çok yabancı öğrenci çeken 6’ncı ülke

Türkiye, yükseköğretim kapasitesi ve uluslararası öğrenci çekim gücü bakımından Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında yerini sağlamlaştırdı. Türkiye bugün 198 farklı ülkeden gelen 360 binden fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparken, son on yılda uluslararası öğrenci sayısındaki yüzde 455 artış ile tarihi bir rekor kırıldı. Bu performansla Türkiye, OECD verilerine göre en fazla uluslararası öğrenci çeken 6. ülke, UNESCO verilerine göre ise 8. ülke konumuna geldi.

ÖNCE DÜNYA İKİNCİLİĞİ SONRA LİDERLİK

Avrupa Birliği genelinde yükseköğretim düzeyinde eğitim gören 1,76 milyon uluslararası öğrenci bulunuyor ve bu rakam tüm öğrencilerin yüzde 8,4’üne karşılık geliyor. Türkiye kısa vadede 500 bin uluslararası öğrenci ile dünya ikinciliğine yerleşmeyi, uzun vadede ise bu sayıyı 1 milyona ulaştırarak, 956 bin uluslararası öğrenciye sahip ABD’yi geçerek lider ülke olmayı hedefliyor.

AKDENİZ ÜÇLÜSÜNÜ GERİDE BIRAKTI

Bugün uluslararası öğrenci sahipliği bakımından Birleşik Krallık, Avustralya ve Almanya, İngilizce ve Almanca’nın küresel geçerliliği nedeniyle Avrupa’daki liderliğini sürdürürken, Türkiye son dönemdeki performansıyla Fransa, İtalya ve İspanya gibi geleneksel AB ülkelerinin önüne geçerek Avustralya, Almanya ve Kanada’nın ardından büyük oyuncular ligine yükseldi. Bu kapsamda İngiltere 478 bin, Avustralya 467 bin, Almanya 423 bin, Kanada ise 389 bin öğrenci ile Avrupa’da ilk 4’ü oluşturuyor. Türkiye ise 360 bini aşkın yabancı öğrenciye ev sahipliği yaparak, 276 bin yabancı öğrenciye sahip Fransa’yı, 106 bin yabancı öğrenciye sahip İtalya’yı ve 102 bin yabancı öğrenciye sahip İspanya’yı saf dışı bıraktı ve 5’inci sıraya yerleşti.

Avrupa’nın da çekim merkezi

Türkiye’de öğrenim gören Avrupalı öğrenciler arasında Bulgaristan açık ara önde geliyor. 5 bin 697 öğrenciyle ilk sırada yer alan Bulgaristan’ı 5 bin 440 öğrenciyle Rusya, 4 bin 406 öğrenciyle Almanya izliyor. Dördüncü sırada 2 bin 197 öğrenciyle Yunanistan bulunuyor. Kosova, Hollanda, Arnavutluk, Fransa, Sırbistan, Ukrayna ve Avusturya 500-1000 aralığında bulunurken, Birleşik Krallık, Moldova, Bosna Hersek ve Belçika 270-500 aralığında yer alıyor. Listenin alt sıralarında ise Polonya, İrlanda, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya, Malta, Slovenya, Lüksemburg ve Monako yer alıyor.

Orta doğu ve Afrika’nın tercihi

Suriye, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Afganistan, Türkiye’ye en fazla öğrenci gönderen ülkeler arasında yer alıyor. Öte yandan Cezayir, Fas, Nijerya, Somali, Mısır, Tunus, Sudan, Gine, Etiyopya, Kamerun ve diğer Afrika ülkelerinden de binlerce öğrenci Türkiye’yi tercih ediyor.

Ekonomiye 3 milyar dolar katkı

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye sağladığı ekonomik katkı da dikkat çekici düzeyde. 2025 yılı itibarıyla uluslararası öğrencilerden elde edilen ekonomik fayda, 3 milyar dolar düzeyine ulaştı.







