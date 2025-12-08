Vuslat törenlerine yoğun ilgi

Mevlâna’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Huzur Vakti" yürüyüşüyle başladı. Dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Konya’ya gelen ziyaretçiler, Mevlâna Müzesi’ni gezerek sema programlarını ilgiyle takip etti.

DUALARLA BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Konya Valisi İbrahim Akın, Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, merkez ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş, Şems-i Tebrizi Türbesi’nde bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından "dua merasimi" gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mevlana Caddesi’nden Mevlana Müzesi’ne "Huzur Vakti" temasıyla yürüdü. Mevlana Müzesi’nde Mevlana’nın sandukası başında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, Mevlevi geleneği olan Gülbang duası edildi.

TÜYLERİMİZ ÜRPERİYOR

Şebiarus dolayısıyla kente gelen ziyaretçiler, Mevlana Müzesi'nde Mevleviliğe ait eserlerle el yazması Kur'an-ı Kerim, levhalar, kandiller ve musiki aletlerini inceleme fırsatı buluyor. Ziyaretçilerden Saadettin Filiz, Kırklareli'nden geldiğini, yoğun duygular içinde olduğunu söyledi. Mevlâna Müzesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini aktaran Filiz, “Mevlana'nın türbesine geldik, dua ettik. Rehber eşliğinde geziyoruz. Heyecanlıyız, tüylerimiz ürperiyor” dedi. Mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlâna Celaleddin-i Rumi'yi anma törenleri, 17 Aralık'ta Şebiarus gecesi programıyla son bulacak.

SÖYLEŞİLER KONSERLER SERGİLER

Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'taki törenler kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam sanatçı Ahmet Özhan, tasavvuf müziği konseri verecek. Törenler boyunca her akşam Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edilecek. Mevlana Meydanı, Mevlana Kültür Merkezi ve Taşbina Kültür Merkezi'nde panel, sergi, söyleşi, atölye çalışmaları ve konserler düzenlenecek.







