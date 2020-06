Zarif şair pandemi döneminde unutulmadı: Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Zarifoğlu ile ilgili ilk öğrenci sempozyumu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılmasına neden oldu. 2019-2020 eğitim öğretim okullarda fiilen biterken uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Okulların düzenlediği faaliyetler de ne yazık ki bu süreçte yapılamaz oldu. Fakat İstanbul Fatih’te bulunan Fatih Kız Anadolu İHL, 1 - 7 Haziran tarihlerini Cahit Zarifoğlu Haftası ilan etti. Hafta kapsamında her akşam saat 21.00’de Zarifoğlu ile ilgili çalışmaları bulunan bir yazar program yapıyor. 6 ve 7 Haziran’da ise tamamen okul öğrencileri tarafından Cahit Zarifoğlu Öğrenci Sempozyumu yapılacak. Bu sempozyum Zarifoğlu ile ilgili yapılacak ilk öğrenci sempozyumu olma özelliğini taşıyor.

Zarifoğlu imam hatip kültürüne hitap eden bir isim

Pandemi sürecinden önce öğrencilerle yapılan her türlü aktivitenin ara verilmeden online olarak devam ettiğinin altını çizen Fatih Kız Anadolu İHL Müdürü Ebru Coşkun Boyraz, “Öğrencilerimizle yüz yüze olarak yaptığımız tüm çalışmaları, okullar pandemi sürecinde kapanınca evlerden devam etmek durumunda kaldık. Bunu da en etkin şekilde yapmaya çalıştık. Her türlü online yöntemi kullanarak öğrencilere ulaşamaya çalıştık. Hem ders olarak hem de çeşitli kültürel etkinlikler olarak. Bu teklif de öğrencilerimizden geldi. Kültür Edebiyat Kulübümüz Cahit Zarifoğlu ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirmek istedi. Cahit Zarifoğlu her an içimizde yaşayan bir şair. Genç bir jenerasyon onun hatırasını canlı tutuyor. Ayrıca imam hatip kültürüne hitap eden bir yanının olması dolayısıyla öğrencilerimizin tercihi Zarifoğlu’ndan yana oldu. Resmi olarak da önemli gün ve haftalarımızı bitirmiştik. Zarifoğlu’nun öğrenci jenerasyonuna her zaman yakın olan bir isim olduğu kulübümüz tarafından bilindiği için bütün bir hafta onu konuşalım istedik. Tamamen Kültür Edebiyat Kulübümüzün organize ettiği bir etkinlik” dedi.

Konuşmacılar Zarifoğlu’nu bilen kişiler

Zarifoğlu’nun vefatının yıl dönümü hasabiyle bu haftayı seçtiklerini belirten Boyraz, “Çalışmalarımıza öncesinde başlamıştık. Kültür Edebiyat Kulübü yıl boyunca çalışan bir kulüp. Bu hafta için de genellikle şairlerle kontak kurdular. Ahmet Mercan, Said Yavuz, Zarifoğlu’nun kızı Betül Zarifoğlu gibi isimler hafta boyunca şarimizi konuşacak. Onun dışında 6 ve 7 Haziran tarihlerinde tamamen öğrencilerimizin katılımıyla bir sempozyum gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

Güzel eserler zor zamanların ürünü

Öğrencilerin evde oldukları süre boyunca kendilerine bir pencere açtıklarını söyleyen Boyraz, “Biz okul olarak pandemi sürecinde çok faaliyet yaptık. Ramazan boyunca her gün iki önemli konuk ağırladık. İmam hatip okulu olarak durmayı kendimize yakıştıramadık. Güzel eserler zor zamanların ürünü. Sancılı zamanların sonunda Rabbim güzel doğumlar nasip ediyor. İnşallah bu sıkıntılı dönemlerin karşılığını en güzel şekilde alırız” ifadelerini kullandı.

Tüm etkinliklerin okulun sosyal medya hesaplarından gerçekleştirileceği Cahit Zarifoğlu Haftası etkinlikleri şu şekilde olacak:

1 Haziran Pazartesi 21.00 şair Ahmet Mercan

2 Haziran Salı 21.00 şair Said Yavuz

3 Haziran Çarşamba yazar Ahmet Örs

4 Haziran Perşembe 21.00 Betül Zarifoğlu

5 Haziran Cuma 21.00 Prof. Mustafa Özel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gibi isimlerin yanı sıra Zarifoğlu ailesi adına Ahmet Zarifoğlu yapacak.

