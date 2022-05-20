Hicret kelime anlamı itibariyle Müslüman alemi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Hicri takvim, Hz. Ömer'in halife olduğu dönemde oluşturuldu. Rumi Takvim olarak bilinen bu takvimin başlangıç tarihi, 16 Temmuz 622'dir. Hicretin sonunda ilk İslam devleti kurulmuştur. Bunun için, bu tarih İslamiyet için bir dönüm noktası sayılır. Peki, ilk hicret ne zaman, nasıl başladı ve ne kadar sürdü? Müslümanlar neden hicret etmişlerdir? İşte sizin için hazırladığımız haberimizin detayları...

hicret nedir?

Hicret ne demek?

Hicret kelimesi hem sözlük hem de terim anlamında kullanılır. Kelimenin sözlük anlamı göç etmektir. Hicret sözcüğü terim anlamında kullanıldığında ise günahtan ve haram olan şeylerden uzak durmak manasına gelir.

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Müslümanlar Medine'ye göç ettikten sonra Mekkeli müşrikler saldırılarına devam etti. Bedir ve Hendek savaşını kazanan Müslümanlar, 11 Ocak 630 tarihinde, Hz. Muhammed önderliğinde Mekke'yi fethetti. Kabe'nin içindeki putların hepsi kırıldı ve Kabe yeniden Müslümanların mabedi oldu.

Müslümanlar neden ve ne zaman hicret etti?

Ayrıntıları ile bilinen ilk hicret Müslümanların 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmeleri olayıdır. Ancak Kuran'ı Kerim'e göre ilk hicret bu olay değildir. Kuran'ı Kerim'de Hz. Muhammed'den önce gelen peygamberlerin de zaman zaman hicret etmek zorunda bırakıldıkları anlatılmıştır. Aynı zamanda hadislere bakarak Hicret etmenin neredeyse bütün peygamberlerin yaşadığı bir şey olduğunu anlayabilsek de ilk hicretin tarihi kesin olarak kestirilememektedir. İslamiyet tarihinde gerçekleşen hicret olaylarının çoğu Müslümanlara uygulanan zorbalıkların sonucudur.

İslamiyet tarihinde bilinen ilk hicret Hz. Muhammed Müslümanlığı tebliğ etmeye başladıktan sonra gerçekleşti. Mekke'de Müslümanlığın yayılmasından rahatsız olan müşrikler yani Mekke'de yaşayan putperest kesim Müslümanlara baskı uygulamaya başladı. Zamanla bu baskılar şiddete dönüştü. Bunun sonucunda bir grup Müslüman Habeşistan'a hicret etti. Bu olayın üzerinden çok fazla geçmeden, 615 yılında, on bir erkek ve dört kadından oluşan bir hicret topluluğu da Müslümanların ilk hicret ettiği yer olan Habeşistan'a hicret etti. Müslümanlar, rahatça ibadet edebilmek ve dinlerini rahatça yaşamak için hicret etmek zorunda bırakılmışlardı.

hicret nedir?

Müslümanların hicret etme sebebi

Hz. Muhammed, peygamberliğini ilan ettikten sonra hem Yahudiler hem de Mekkeli müşrikler bu durumdan rahatsız oldu. Başta Hz. Muhammed ile alay eden müşrikler, İslamiyet'in hızlı bir şekilde yayıldığını görünce tehditlere ve işkenceye başladı. İslam tarihçilerine göre, hicretin en büyük nedeni İslamiyet'i seçenlerin üstünde hissettikleri baskıydı.

Dönemin zenginleri, Müslümanların Mekke'de ticaret yapmasını engellediler. Birçok kişi İslamiyet'i terk etmesi ve Hz. Muhammed'i yalanlaması için işkenceden geçirildi. Bununla da yetinmeyen müşrikler Müslümanların ibadetlerini yapmalarına engel oldu. Tüm bunların sonunda Hz. Muhammed, sahabesiyle istişare yaptı ve Mekke'den Medine'ye göç etmeye karar verdi.

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