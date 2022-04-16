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İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Gönülden dile gelen dualar: Sahabe

Tek başına tevhid mücadelesine başladığı zaman Peygamber Efendimizi yalnız bırakmayan, taşlandığı zaman siper olan, onun yerine ölümü göze alan, Hicret’te yoldaş, savaşta oklara siper, meydanlarda kahramanca çarpışan, barışta fedakar, muamelesinde hakkaniyetli olan sahabiler misali Müslümanca yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser eyle Allah’ım!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönülden dile gelen dualar: Sahabe
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MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz dost ve kardeşlerle feyizli olsun.

İnsanlığa örnek bir nesil var eden Rabbimize hamdolsun, o nesli yetiştiren Peygamber Efendimize salat ve selam olsun.

Allah’ım!

Bizleri, kutlu davasında Resulün Hz. Muhammed’e iman eden, onunla birlikte mücadele eden, senin kendilerinden razı, kendilerinin de senden razı olduğu, hayır ve iyilik yapmada öncü, cennet ehli ashabı kiramı seven, onlara değer veren ve onların yolunda yürüyen müminlerden eyle.

Ey Rabbim!

Ashabı kiramı, övgüne mazhar kıldığın gibi, temiz bir yaşam sürdükleri, dünyanın dört bir tarafına İslam’ı yaydıkları, Allah yolunda canlarını ve malları esirgemedikleri ve tüm hayırlardan nasipleri olduğu gibi bizlere de İslam üzere bir ömür sürmeyi nasip eyle.

Kalplerimizde onların hiçbirine karşı en küçük bir kin ve öfke bırakma!

Onlar için hep güzel sözler söyleyen, onlara asla dil uzatmayan, onları incitmeyen kullarından eyle.

Tek başına tevhid mücadelesine başladığı zaman Peygamber Efendimizi yalnız bırakmayan, taşlandığı zaman siper olan, onun yerine ölümü göze alan, Hicret’te yoldaş, savaşta oklara siper, meydanlarda kahramanca çarpışan, barışta fedakar, muamelesinde hakkaniyetli olan, Peygamberimizin Medine yollarında yürürken ayağına bir diken batmasına bile gönlü razı gelmeyen, Allah ve Resulü için canını, malını, tüm sevdiklerini feda etmekten çekinmeyen sahabiler misali Müslümanca yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser eyle Allah’ım!

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed’in ve ala âlihi ve ashabihi ecmein.

Âmin, velhamdu lillahi Rabbil alemin.

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